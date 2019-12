Verotarkastus Airiston Helmestä valmistui – Poliisin mukaan esitutkinta venyy vuoden 2020 loppuun

Keskusrikospoliisin (KRP:n) esitutkinta Airiston Helmestä kestää ainakin vuoden 2020 loppuun saakka. Tutkinnanjohtaja Tomi Taskila kertoo, että lukuisiin oikeusapupyyntöihin joudutaan vielä odottamaan vastauksia ulkomailta.

Tutkinnan alla olevassa kokonaisuudessa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua, törkeää veropetosta, törkeää kirjanpitorikosta sekä työeläkemaksupetosta. Törkeästä rahanpesusta voidaan tuomita enintään kuusi ja törkeästä veropetoksesta enintään neljä vuotta vankeutta. Myös törkeästä kirjanpitorikoksesta voidaan tuomita vankeutta neljä vuotta.

Airiston Helmestä tehty verotarkastus on valmistunut. Taskilan mukaan vältettyjen verojen määrä on noin 1,7 miljoonaa euroa. Luvussa eivät ole mukana yhtiön välttämät työeläkemaksut.

– Nyt voimme verojen määrän selvittyä laskea pikkuhiljaa osuuksia epäillyille henkilöille siitä, kuka heistä vastaisi mistäkin osuudesta, Taskila sanoo.

KRP otti Turun saaristoon syyskuussa tehdyn operaation yhteydessä takavarikkoon muun muassa käteisvaroja 3 490 000 euron edestä.

Kaksi Airiston Helmeen linkittyvää henkilöä on ollut vangittuna tutkinnan aikana epäiltyinä törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta syytä epäillä -perusteella. Heidät on sittemmin vapautettu, mutta Taskilan mukaan molemmat ovat edelleen epäillyn asemassa.

Vangittuna olleista henkilöistä ensimmäinen on 1980-luvulla syntynyt mies on Venäjän kansalainen. Hän on kuulunut Airiston Helmen hallitukseen ja hänellä on ollut yhtiön nimenkirjoitusoikeus. Airiston Helmen hallituksen kokouksen pöytäkirjojen mukaan mieheltä on kuitenkin poistettu nimenkirjoitusoikeus.

Toinen vangittuna olleista Viron kansalainen. Hän on syntynyt 1960-luvulla. Hänen puhelinliittymiensä osoite johtaa Airiston Helmen ilmoittamaan osoitteeseen. Kaupparekisterin asiakirjojen mukaan mies ei ole kuulunut Airiston Helmen vastuuhenkilöihin.

Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Poliisin mukaan osa tutkitusta materiaalista on sellaista, jonka läpikäymiseen on tarvittu Suojelupoliisin analyysia ja teknistä asiantuntemusta. Suojelupoliisin asiantuntijat arvioivat takavarikoidun materiaalin mahdolliset kytkökset Suojelupoliisin toimialaan. Supon käännösapua saadaan tutkintaan edelleen, Taskila kertoo.

Myös Puolustusvoimat on antanut KRP:n mukaan esitutkinnassa apua vieraskielisen materiaalin tulkintaan. Pelkästään tietoteknisen aineiston määrä on noin 100–200 teratavua, mikä vastaa noin 50 000–100 000 muistitikun (2 GT) sisältöä.