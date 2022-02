Vertaa lainoja helposti ja nopeasti

Yhä useampi suomalainen on huomannut, että vertailemalla tuotteiden hintoja pystyy samaan säästöä ostohetkellä. Sama koskee myös puhelinliittymien, vakuutusten, sähkön ja lainojen vertailua.

Menneinä vuosina vertaileminen oli vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, koska jokaisen tuotteen kohdalla tuli selata monet lehdet ja nettisivut, jotta pääsi edes jonkinlaiseen käsitykseen tuotteiden hinnoista. Nykyään vertaileminen on tehty huomattavaksi helpommaksi, koska kuluttajille on kehitelty sivustoja, jotka auttavat vertailemisessa. Esimerkiksi, kun vertaa lainoja VertaaLainaa.fi palvelussa pystyy yhden lainahakemuksen avulla tavoittamaan yli 25 pankkia ja rahoituslaitosta. Aikaisemmin lainatarjousten vertaileminen olisi tarkoittanut yhteyden ottamista useisiin eri pankkeihin ja monien lainahakemuksen täyttämistä, mutta maksuttoman lainavertailupalvelun avulla lainatarjousten pyytäminen onnistuu muutamassa minuutissa.

Vertailemalla lainat ja muut tuotteet ei tarvitse tehdä päätöksiä pelkän tuntuman perusteella, vaan pystyy reilusti selvittämään, mikä pankki tai palvelu tarjoaa tarvitsemasi lainan tai tuotteen kilpailukykyisimmällä hinnalla.

Lainojen vertaileminen auttaa päätöksenteossa

Kaikki pankit ovat laajentaneet toimintaansa verkkoon. Pankkien lisäksi netistä löytyy kymmeniä eri rahoituslaitoksia lainatuotteineen. Kuluttajan on vaikea hahmottaa, mikä lainatuote sopii hänelle ja missä lainassa on edullisin korko?

Jos vertailukohtia ei ole, kuluttajan on hyvin vaikea arvioida lainan edullisuutta. Tämän vuoksi on tärkeää pyytää useampia lainoja vertailtavaksi. Monelle lainanhakijalle tämä tuottaa kuitenkin päänvaivaa, koska monen eri lainahakemuksen täyttäminen käy työstä. Lainavertailupalvelun avulla lainatarjousten vertaileminen on tehty hakijalle huomattavasti helpommaksi, koska kun hakija täyttää hakemuksen se tavoittaa hetkessä yli kaksikymmentä eri lainantarjoajaa.

Kun vertailtavana on useampi lainatarjous, on selvää, että lainojen todellisen vuosikoron sekä muiden ehtojen vertaileminen helpottaa päätöksentekoa. Lainapäätöstä ei tarvitse jättää pelkkien arvailujen tai esimerkkilaskelmien varaan, vaan päätös perustuu henkilökohtaisiin lainatarjouksiin.

Yrityslainoja haetaan verkosta

Pankit ovat siirtäneet palvelujaan yhä enemmän verkkoon parantaakseen palvelutarjontaansa asiakkailleen. Nykyään yrityslainan voi hakea suoraan verkkohakemuksella ilman, että asiakkaan tarvitsee välttämättä missään vaiheessa asioida pankkikonttorissa. Monelle yrittäjälle tämä on edelleen hieman vieras asia, mutta myönteisten kokemusten lisäännyttyä yhä useammat yrittäjät ovat päätyneet hakemaan yrityslainaa verkosta. Näin kävi myös koru- ja kellokaupan Petenkello.fi perustajalle.

"Työpäiväni ovat todella kiireisiä eikä päivisin tahdo löytyä aikaa pankkiasioiden hoitamiseen. Päätin lähettää yrityslainahakemuksen sähköisesti pankille. Sain jo seuraavalle päivälle puhelinajan ja yrityslainahakemukseni käsiteltiin muutamassa päivässä. Myönteisen yrityslainapäätöksen jälkeen olen osan lainasta käyttänyt verkkokaupan perustamiseen ja osa menee liiketoiminnan laajentamiseen."

Nettihakemuksen hyviä puolia on lainahakemuksen nopea käsittelyaika sekä se ettei yrittäjän tarvitse täyttää yhtäkään paperilomaketta. Petenkellon perustaja kannustaakin kaikkia yrittäjiä hakemaan rohkeasti yrityslainaa verkosta.