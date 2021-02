Vesi estää jäälatujen tekemisen – Jään päällä on 20 senttiä vettä ja päällä oleva lumikerros estää sen jäätymisen

Moni jäälle pyrkinyt hiihtäjä on saanut pettyä, sillä jäälatuja ei ole pystytty tekemään tänä talvena lainkaan.

– Vettä on jään päällä ja lumen alla 20 senttiä, joten jäälatuja ei voi tehdä, sanoo Kajaanin kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström .

– Seuraava kysymys on, että millainen pakkanen pitää olla, että lumen alla oleva vesi jäätyy.

Sotkamossa tilanne on sama.

– Vettä on lumen alla todella paljon ja lumi on niin hyvä eriste, että vaikka tulisi rapsakka pakkanen, se ei pikku kummassa saa vettä jäätymään, sanoo Sotkamon kunnan puisto- ja liikunta-alueiden päällikkö Hannu Järvinen .

Järvisen mukaan jos kelkalla yrittää lähteä polkemaan, että saisi sillä tavalla tiivistettyä, jää kelkka kiinni, koska sohjoa ja vettä on niin paljon.

– Ainoastaan telamönkijällä pystyisi ajamaan jälkiä paljon, muuten ei järvelle ole menemistä.

Viime viikolla Sotkamossa yritettiin tehdä rantalatua, jossa ei ole vettä alla, mutta latukone jäi sinnekin kiinni.

– Kun kävisi suojalla, jolloin lumi kastuisi ja jäätyisi, jonka jälkeen se alkaisi kantaa, arvelee Nyström.

– Kun lähdetään vetämään latukoneella, siinä on iso paino perässä, joka uppoaa ja latukin menee vetiseksi, joten ei siinä ole mitään järkeä. Ja muutenkin kun lunta on tullut pyryttämällä, menee latu vähän ajan päästä umpeen ja se joudutaan heti ajamaan uudelleen, Nyström sanoo.

– Seurataan säätilannetta ja kun jään päällä oleva vesitilanne helpottaa, sitten aletaan tehdä latua jäälle.

Viimeiset talvet ovat Järvisen mukaan olleet varsin erikoisia.

– Joskus 10 vuotta sitten latukoneella on ajettu jääladut, mutta nyt säätilat vaihtelevat voimakkaasti eikä koneella ole jäälle juurikaan päästy.

Muuten latutilanne on hyvä Kainuussa ja ladut ovat auki kaikkialla. Runsas lumentulo on tehnyt ladut pehmeiksi.

Laduilla riittää hiihtäjiä ja myös luistinradoilla on riittänyt vilskettä.

– Liikuntapuistossa on rata ollut täynnä luistelijoita, mutta nyt kun on saatu muutkin radat käyttökuntoon, on kävijämäärä tasoittunut, Nyström kertoo Kajaanin tilanteesta.

Myös Sotkamossa ladut ovat hyvässä kunnossa.

– Lunta on niin paljon, että on pystytty loistavasti ajamaan latuja. Meille tuli uusi latukone ja vanhakin on jonkinlaisessa kunnossa. Kahdella latukoneella ja kahdella moottorikelkalla on ajettu, joten on saatu nopeasti jälkeä aikaiseksi, Järvinen kehaisee.

Koronaviruspandemian aikana ovat liikuntamahdollisuudet kaventuneet, joten luistelupaikat, hiihtoladut ja taukopaikat ovat olleet Järvisen mukaan valtavassa suosiossa.

Korona-aika on tuonut ihmisiä Etelä-Suomesta Kainuuseen ja erityisesti Sotkamoon.

– Kaikki mökit ovat varattuja tappiin saakka ja hotelleissa on maan paras käyttöaste. Nyt vielä on avattu uusi Vuokatti Areena, joten tekemistä on tarjolla.