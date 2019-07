Videopuodin tolvana Bill Murray pääsee murhaleikkiin ja vakoojakuvioihin

Mies joka luuli liikaa

★★★ Jon Amielin agenttikomedian nimi on väännös Alfred Hitchcockin jännäriklassikosta, mutta pikemminkin se on velkaa Blake Edwardsin Vaaleanpunaisille panttereille . Bill Murray tulkitsee ikimuistoisen Peter Sellersin tyyliin videopuodin tolvanaa, joka Lontoon-reissullaan päätyy vakoojakuvioihin ja murhadraamaan poukkoilemaan. Oikeasti on kyse velipojan tilaamasta teatterileikistä, jossa asiakas pääsee kokemaan seikkailuja. (USA 1997)

TV2 maanantai 15.7. klo 21.00

Naiskohtaloita

★★★ Suomen Filmiteollisuuden johtaja Toivo "T.J." Särkkä oli tarkan markan pomo, joka suosi neuvotteluissa ns. hiustenkuivaaja -tyyliä – täysin keuhkoin. Ohjaajana hän oli romantikko, joka palasi mielellään autonomian aikaan. Suomen suuriruhtinaskunnassa eletään myös Guy de Maupassantin romaanin sovituksessa, jossa varakkaan perheen tytär kokee onnettoman rakkauden. Roolissa loistaa Eeva-Kaarina Volanen . (Suomi 1947)

TV1 maanantai 15.7. klo 13.25

American Dreamz

★★ Neljät häät ja yhdet hautajaiset -hitistä alkoi Hugh Grantin korpivaellus romanttisissa komedioissa. Vasta ihan viime vuosina pätevä brittinäyttelijä on päässyt eroon epätietoisesti virnistelevän poikamiehen hahmosta. Yritystä oli kyllä jo Paul Weitzin komedian laulukisapomossa, johon Grant puristi monta pisaraa Simon Cowellia . Sääli vain, että ähkystä kärsivä käsikirjoitus tunkee sekaan pressaa, terroristia ja vaikka mitä. (USA 2006)

TV5 maanantai 15.7. klo 21.00