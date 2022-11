Vieraita tulossa? Vuodesohva on loistava tapa majoittaa ystävät!

Sohva on yksi kodin tärkeimmistä huonekaluista, joten sen valintaan kannattaa käyttää aikaa. Nykyään monet valitsevat sohvaksi vuodesohvan sen monipuolisuuden vuoksi, vuodesohvat ovat mukavia jokapäiväisessä käytössä ja korvaamattomia vieraiden saapuessa!

Huonekaluliikkeiden valikoimissa on useita erilaisia sohvia, jotka sopivat erilaisiin tiloihin ja tarpeisiin. Esimerkiksi divaanisohva on hyvä valinta pienempiin tiloihin, kun taas kulmasohva tarjoaa enemmän tilaa istua ja makoilla.

Vuodesohvan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota sohvan materiaaleihin, pehmusteisiin sekä tietenkin laatuun – valitse sohva joka kestää kulutusta ja palvelee vuosien ajan.

Miten valitsen minun kotiini sopivan sohvan?

Sohvan valinnassa on tärkeää miettiä kodin tiloja ja omia tarpeita. Sohvan tulisi ennen kaikkea sopia tilaan kokonsa puolesta, mutta myös sisustusta ajatellen. Liian suuri sohva vie liikaa tilaa huoneesta, mutta toisaalta liian pieni sohva ei välttämättä palvele tarkoitustaan. Lapsiperheen suosikki on varmasti tilava ja mukava kulmasohva, johon mahtuu koko perhe. Pienempään kotiin sopii paremmin tyylikäs divaani.

Divaanit ja kulmasohvat ovat yleensä myös vuodesohvia, joten olohuoneesta saa nopeasti makuupaikan vieraille. Usein näissä sohvissa on myös säilytystilaa esimerkiksi vuodevaatteille.

Sohvan värin valinta on ehkä yksi haastavimmista asioista sohvaa hankittaessa. Vaaleat värit ovat tyylikkäitä, mutta lika näkyy niissä helposti. Liian tumma sohva taas voi näyttää synkältä. Tähän on hyvä kiinnittää huomiota, mutta tärkeintä on se, että väri miellyttää itseä!

Mitkä ovat parhaat sohvan materiaalit?

Sohvan materiaali on myös yksi tärkeä tekijä joka vaikuttaa sohvan laatuun ja kestävyyteen. Parhaat sohvan materiaalit ovatkin sellaiset, jotka kestävät kulutusta ja pysyvät hyvinä vuosienkin ajan.

Yksi parhaista sohvan materiaaleista on nahka. Nahka on erittäin kestävä ja sitkeä materiaali, joka sopii hyvin sohviin. Se myös muuntuu ajan myötä ja antaa sohvalle oman ainutlaatuisen ilmeen. Nahkapinnoitteiset sohvat voivat olla hieman kalliimpia, mutta ne ovat sen arvoisia.

Usein valitaan kangaspäällysteinen sohva. Nykyään on olemassa useita eri tekstiilejä, jotka ovat likaa hylkiviä ja helppohoitoisia. Kangaspäällysteisissä sohvissa on myös paljon eri kuoseja ja värivaihtoehtoja. Kysy lisää liikkeestä, he osaavat auttaa oikean materiaalin valinnassa.

Mistä löydän parhaat sohvat?

Hyvä keino aloittaa sohvan etsintä on tietenkin internet. Siellä on helppo selailla eri vaihtoehtoja nopeasti. Huonekaluliikkeissä ei välttämättä ole aina näytillä esimerkiksi kaikkia saatavilla olevia värivaihtoehtoja, mutta netistä nekin löytyvät.

Kannattaa siis ottaa mittanauha käteen ja aloittaa suunnittelu. Mittaa sohvan paikka ja hae netistä eri koko- ja värivaihtoehtoja. Käytä suunnitteluun aikaa, se kyllä lopulta kannattaa. Jos haluat lisää inspiraatiota, lue esimerkiksi eri sisustusblogeja, niistä saat uusia ideoita. Jos taas tiedät jo mitä haluat, lähde selaamaan eri sohvamalleja ja värivaihtoehtoja. Kysy lisää liikkeen asiakaspalvelusta, he varmasti auttavat mielellään. Sitten vain valitsemaan tätä kodin ykköshuonekalua!