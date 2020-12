Vieraskolumni: Myyminen vaatii osaamista

Harvalla on tullut mieleen, että kaikki ympärillä näkemäsi esineet ovat jonkun myymiä. Jos luet tätä sisätiloissa, jokaiseen seinän osaan, huonekaluun tai mihin asiaan tahansa on tarvittu jonkunlainen kaupparatsu, ennen kuin se on siinä paikallaan.

Kauppaa on käyty vähintään yhtä kauan kuin ihminen on osannut puhua. Aina jollakin on ollut hyödyke, josta toiset ovat olleet valmiita maksamaan jossakin muodossa. Tätä kutsutaan taloudeksi.

Iso osa ihmisistä saa elantonsa myymisestä. Niin minäkin, muodossa tai toisessa oikeastaan koko työurani.

Myymisen tarkoitus on saada voittoa, eli katetta, josta saadaan elantoa, jota voi käyttää muiden myyjien tuotteiden ja palveluiden ostoon. Kaupoissa syntyvällä arvonlisällä pyöritetään siis koko yhteiskuntaa.

Jos ajatellaan yrityksiä, myynti on aivan keskeisessä roolissa. Yritys joka ei osaa myydä, ei tule menestymään. Myynnin taito ei välttämättä ole helppo tai itsestäänselvyys. Se vaatii osaamista yhtä lailla kuin muutkin työt.

Myynnin ammattilaisena voin selittää tarkemmin. Jos ostat kioskilta postimerkin, myyjä kysyy, tarvitsetko myös kirjekuoren. Se on myymistä. Samoin, jos myyjä kysyy, saako olla jotain muuta? Jos hän ei näin toimisi, kauppa kävisi huonosti. Myyminen on aivan välttämätöntä.

Paljastan lisää myyjien salaisuuksia. Koulutetut myyjät osaavat erilaisia myyntitekniikoita. Ne ovat täysin universaaleja, niitä osataan kaikkialla maailmassa.

Jos kerrot myyjälle mitä tarvitset, hän saattaa sanoa: jos löydän varastosta juuri sen mitä haluat, otatko sen? Tämä on mm. automyyjien klassikko. Myyjä menee tietokoneellensa katsomaan löytyykö tästä automallista kysymääsi mustaa väriä punaisilla penkeillä. Jos vastasit myyjän kysymykseen kyllä, olet jo nalkissa ja päädyit ostamaan auton.

Seuraavan kerran kun kuulet edellisen kysymyksen vaikkapa rautakaupassa, hymyile myyjälle. Hän osaa hommansa.

Entinen brittiläinen kollegani sanoi mieleenpainuvasti, että Britaniassa pienessä yrityksessä on yksi insinööri ja 9 myyjää. Suomessa asia on päinvastoin. Kärjistyksestä huolimatta asiassa on totuuden siemen. Tiedän monia yrityksiä, joilla on loistava tuote tai palvelu, mutta myyntitaidot ovat heikot.

Ruotsalaisia on aina kehuttu myyntitaidoistaan ja se on osaltaan selittänyt kansakunnan menestystä. Suomessa on lähdetty takamatkalta, mutta parannusta on tapahtunut viime aikoina. Myynnin taitoihin on ruvettu panostamaan.

Asiakkaana nautin osaavasta palvelusta. Monesti lähdettäessä kauppaliikkeestä laatikko kainalossa tulee todettua, että olipa hyvä myyjä. Hyvän ja huonon myyjän välinen ero euroissa mitattuna (yksinkertaisin mittari) on helpostikin kymmenkertainen.

Myyjän ammattia ei aina osata arvostaa. He ovat kuitenkin niitä, jotka pitävät talouden rattaat pyörimässä. Ilman myyntiä Suomikin olisi kehitysmaa.

Kirjoittaja on kajaanilainen peltohymiötaiteilija.