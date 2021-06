Vihdoinkin – Kamarimusiikki on taas täällä!

Kamarimusiikkifestivaali täyttää Kuhmon tuttuun tapaan heinäkuussa täysimittaisen tapahtuman muodossa – kahden viikon aikana nautitaan 55 konsertista, mieltä kutkuttavista taidenäyttelyistä sekä herkullisista ruokaelämyksistä.

Kuhmon Kamarimusiikin tulevan kesän teema on Beethovenin purkaus. Se viittaa paitsi vuonna 1999 Beethovenin syntymäpäivänä havaittuun kaukaisessa galaksissa tapahtuneeseen räjähdykseen, myös festivaalin historiaan, sillä tapahtuman aikaisina vuosina sen teemana oli aina yksi säveltäjä.

Nimikkosäveltäjältä kuullaan kahden viikon aikana keskeiset kamarimusiikkiteokset mukaan lukien kaikki sinfoniat, joista viimeisimpänä numero yhdeksän Vladimir Mendelssohnin sovittamana.

Festivaalin perinteet näkyvät myös päivittäisten konserttien määrässä, joka on nyt neljä samaan tapaan kuin aikana ennen Kuhmo-taloa. Ohjelmistossa on Beethovenin ohella runsas valikoima myös muiden mestareiden teoksia. Ohjelmisto on nähtävissä kokonaisuudessaan festivaalin kotisivuilla sekä ohjelmakirja Iltasoitossa, jonka voi ostaa ennakkoon tai festivaalin aikana.

Storioni-trio esiintyy Kuhmon Kamarimusiikissa heinäkuussa 2021. Kuva: Kuhmon Kamarimusiikki / Stefan Bremer

Jo yli viidenkymmenen vuoden ajan Kuhmon Kamarimusiikissa on tähyilty myös tulevaisuuden tähtien suuntaan, sillä festivaalin musiikkikursseilta ovat hakeneet vauhtia maailmanvalloitukseen useat tämän päivän huippumuusikoista. Monet heistä ovat tälläkin kertaa esiintymässä ja opettamassa Kuhmossa.

Yleisölle maksuttomia kurssilaisten konsertteja kuullaan molempien viikkojen keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Tule kuuntelemaan, saatat nähdä uuden Elina Vähälän tai Paavali Jumppasen!

Monimerkityksellinen Kuhmon henki kietoutuu sekä kuhmolaisten että festivaalivieraiden ylle kahden viikon aikana yhtä sulavasti ja luonnollisesti kuin kuuluisat festivaalin T-paidat. Useammassa mallissa olevat festaripaidat löytyvät tuttuun tapaan Kamarimusiikkikaupasta, joka on Kuhmo-talon aulassa koko tapahtuman ajan.

Sujauta T-paidan ohella ostoskassiin myös levyjä, laukkuja, koruja, postikortteja sekä muuta festivaalimateriaalia itselle, ystävälle tai kotiväelle.

Amati-kahvila, Salakamari sekä Piharavintola Lappi kutsuvat herkuttelijoita tuttuun tapaan Kamarimusiikkikeskukseen. Kuhmon Kamarimusiikki / Stefan Bremer

Festivaaliaikana Kuhmossa nautitaan toinen toistaan paremmista pop up -keittiöistä. Jo käsitteeksi muodostuneet Amati-kahvila, Salakamari sekä Piharavintola Lappi kutsuvat herkuttelijoita tuttuun tapaan Kamarimusiikkikeskuksen viihtyisään ympäristöön.

Amatissa nautitaan perinteisesti salaattilounaista sekä uutuuksina päivän keitoista sekä piknik-lounaskoreista. Valitsetpa kahvilassa itse valmistettuja leivonnaisia tai lähileipomojen parhaita tuotteita, ne ovat aina tuoreita ja maistuvia. Tarjolla on muun muassa Kuhmon Kamarimusiikin nimikkoleivos.

Puolesta päivästä puoleen yöhön palvelevat Salakamari sekä Piharavintola Lappi ovat erikoistuneet vaihtuviin lounaisiin sekä illallisiin annoksina. Tänä vuonna tarjolla on esimerkiksi lapinukon- ja korvasienikeittoa, poropihvejä, poronkäristystä ja päivän kala-annoksia. Uutuuksina ovat lättybaari ja hampurilaiset.

Kuhmo-talon etupihalla palvelevalta lettupisteeltä leijailevat herkulliset tuoksut kutsuvat puolestaan muurinpohjalettujen ystäviä.

Taide-elämykset jatkuvat Kuhmo-talon ja kirkon konserttisalien ulkopuolella taidenäyttelyjen muodossa. Kuhmo-talon aulassa on tänä kesänä esillä Katja Tukiaisen näyttely Fear no Girl. Tukiaisen näyttelyssä on esillä taidehistorian myyttejä sekä kertomuksia käsitteleviä öljymaalauksia. Hänen tyttöhahmonsa osoittavat, että ihmiset ovat lopulta keskenään samanarvoisia – edes yksisarvisen ei tarvitse pelätä vangitsemista.

Kamarimusiikkikeskuksen Gallerian täyttää Latitude 64. Taiteilijaryhmän Heijastuksia – Reflektioner -näyttely. Muun muassa kuhmolaisista taiteilijoista muodostuvan ryhmän työt ovat tekstiili-, valokuva-, kuva-, lasi- ja keramiikkataidetta.