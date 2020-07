Viides jakso Kainarin kesätoimittajia on kuunneltavissa

Tuttuun keskiviikkoiseen tapaan, uusi jakso kesätoimittajia on julkaistu.

Tällä kertaa äänessä ovat toimittajat Timi Kärki ja Maija Räsänen. Vieraana viidennessä jaksossa on tiede- ja teknologiatoimittaja ja tuottaja Ilpo Salonen. Jaksossa on luvassa kokeneiden toimittajien kertomusta uralta. Salonen on toiminut mm. BBC:n Suomen toimituksessa. Nykyisin hän työskentelee Tekniikan Maailmassa

Ohjelmaa vetää Timi Kärki, jaksoissa vierailevat ensin muut kesätoimittajat, jonka jälkeen toisessa osassa jaksoa äänessä on tunnettuja toimittajia eri puolilta Suomea.

Voit kuunnella kaikki jaksot tästä linkistä:

https://soundcloud.com/kainuunsanomat

Palautetta, kysymyksiä ja puheenaiheita voi laittaa sähköpostissa osoitteeseen timi.karki(at)kainuunsanomat.fi