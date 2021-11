Viikonloppuna Kainuussa todettiin 15 koronatartuntaa, joista kolmasosa Kainuun keskussairaalan osastolla, ja määrättiin yli 50 karanteenia – Pandemiapäällikkö Susanna Halonen: "Mitä suurempi osuus väestöstä jää rokotusten ulkopuolelle, sitä suuremmaksi myös vakavammin sairastuneiden määrä kasvaa"

Viikonlopun aikana uusia koronatartuntoja on todettu Kajaanissa, Sotkamossa ja Suomussalmella yhteensä 15 ja uusia karanteeneja on määrätty yli viisikymmentä, Kainuun sote tiedottaa.

Uusista tartunnoista viisi on todettu Kainuun keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla C6. Osastolla tartuntoja on nyt kahdella henkilökuntaan kuuluvalla ja kolmella potilaalla. Sunnuntaihin verrattuna todettujen tartuntojen määrä kasvoi yhdellä, kun positiivinen testitulos löytyi osaston kolmannelta potilaalta. Lisäksi yksi osastolla oleva potilas on karanteenissa. Osasto on vierailukiellossa eikä uusia potilaita oteta toistaiseksi.

Sotkamon terveyskeskuksessa pari viikkoa sitten todetun tartuntaryppään osalta tilanne näyttää rauhoittuvan. Kontrollitesteissä ei ole löytynyt uusia tartuntoja.

Venäjän huonontunut koronatilanne näkyy myös rajanylityspaikoilla. Vartiuksessa perjantaina tehdyistä Suomeen saapuvien testeissä kolmen henkilön testi oli positiivinen, minkä johdosta henkilöt ovat palanneet takaisin.

– Nyt suunta ei näytä hyvältä. Virus leviää edelleen herkästi ja sairastumisia on todettu myös rokotetuilla. Mitä suurempi osuus väestöstä jää rokotusten ulkopuolelle, sitä suuremmaksi myös vakavammin sairastuneiden määrä kasvaa, toteaa Kainuun soten terveysjohtaja ja pandemiapäällikkö Susanna Halonen .

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asioivia kehotetaan noudattamaan terveysturvallisuusohjeita

Koronaviruksen ilmaantuvuus lähimaakunnissa on Kainuuseen verrattuna moninkertainen.

– Tilanne voi nopeasti heikentyä myös meillä, kuten aiemmin loppukesästä nähtiin. Rokotuskattavuuden nostaminen on edelleen välttämätöntä, sillä nythän ei vielä olla edes 80 prosentin tavoitteessa, joka sekin näyttää nykytilanteessa riittämättömältä. Edelleen tuhansia ihmisiä on ilman tehokasta suojaa, Halonen muistuttaa.

Kainuun sote muistuttaa, että sairaalassa ja Kainuun soten muissa toimipisteissä noudatetaan edelleen maski- ja hygieniakäytäntöjä sekä henkilökunnan että asiakkaiden ja vierailijoiden osalta. Varovaisuutta noudattamalla vähennetään tartuntariskiä ja terveydenhuollon kuormitusta.

Myös karanteeni- ja eristysmääräyksistä pyydetään muistamaan, että ne perustuvat tartuntatautilakiin, eivätkä siten ole vapaaehtoisia.

Kainuussa maskisuositus jatkuu kohtalaisen ja korkean riskin tilanteissa

Kainuussa on voimassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus kasvomaskien käytöstä tilanteissa, joissa ihmisiä kokoontuu paljon ja lähikontakteja ei voida välttää.

Henkilöiden, joilla on kohonnut riski saada koronatartunta, suositellaan noudattavan edelleen varotoimia. Esimerkiksi vajaan rokotussarjan saaneiden, vastustuskyvyltään alentuneiden tai muiden sairauksien vuoksi riskiryhmään kuuluvien on hyvä käyttää kasvomaskia, ellei turvavälejä voida säilyttää.

THL suosittelee maskin käyttöä etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa etäisyyksien pitäminen muihin ihmisiin on vaikeaa, esimerkiksi julkisessa liikenteessä.

Rokotukset saa Kainuussa helposti ilman ajanvarausta kaikissa kunnissa

Koronarokotukset saa helposti ja maksutta kuntien rokotuspisteissä.

15. marraskuuta alkaen koronarokotuksia saa myös influenssarokotusten yhteydessä. Rokotuspisteistä saa lisätietoja Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi/koronainfo sekä sote.kainuu.fi/influenssarokotukset .

Kolmatta koronarokoteannosta suositellaan kaikille 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville iästä riippumatta sekä lääketieteellisille riskiryhmille, jotka saivat rokotteet ensimmäisten joukossa.

Kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Vakavasti immuunipuutteisille kolmas rokotusannos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.