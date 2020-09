Kotimaa

Viking Amorella ajoi karille jo toista kertaa samassa kapeikossa, evakuointiin valmistaudutaan – "Tilanne on vakaa, ei henkilövahinkoja"

Julkaistu: 20.9.2020 klo 14:54

Alus on ajettu tarkoituksella matalaan veteen, ja evakuointiin valmistaudutaan. Viking Line edustajan mukaan henkilövahinkoja ei ole sattunut, ja tilanne on vakaa. Tunnelma aluksella on hänen mukaansa rauhallinen. YouTubessa on jo video paikan päältä.