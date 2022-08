Vili Karjalaisen perhe on Haka-perhe

Kajaanilainen Vili Karjalainen on pelannut Kajaanin Hakassa jalkapalloa jo 6-vuotiaasta saakka. Innostus sai alkunsa jo eskari-ikäisenä, kun Hakan harrastepäällikkö (nyk. valmennuspäällikkö) Karri Hentilä kävi pitämässä päiväkodeissa Pusta ja Pampa jalkapallokoulua. Osallistuminen Kajaanin päiväkotien jalkapalloturnaukseen sinetöi Vilin päätöksen alkaa harrastamaan jalkapalloa. Hän aloitti ensin Hakan pelaajapolun ensimmäiseltä portaalta, eli Nappulaliiga -toiminnasta. Sitten ikäryhmän lapsista perustettiin ikäkausijoukkue, jossa Vili on siitä saakka pelannut.

Vili ja joukkuekavereita joukkueen alkutaipaleella.

Vilin mukaan jalkapallo on tuonut mukanaan paljon uusia kavereita ja sisältöä elämään. Pelireissuille on aina mukava lähteä ja pelaaminen on tosi kivaa. "Parhaita muistoja on, kun sain ensimmäisen vihreän Fair Play -kortin Kainuun Nappulaliigan pelissä ja kun käytiin toissa kesänä Vuokatissa koko joukkueen viikonloppuleirillä.", kertoo maanantaina 13 vuotta täyttänyt Karjalainen.

Vilin harrastus on aktivoinut koko perheen mukaan seuratoimintaan. Vilin äiti Heli Sirviö on omaksunut talkoilun ja seuratoiminnan jo nuoruudestaan, kun hän pelasi KPK:ssa pesäpalloa. Siellä hän oli hommissa useammilla leireillä kioskissa ja keittiöhommissa. Vilin joukkueen ja Kajaanin Hakan seuratoiminnan lisäksi hän on ollut leiriemäntänä myös Juha Malisen jalkapalloleireillä Vuokatissa. "Toimin viikoittain kuskina harjoituksiin ja välillä pelireissuillakin, talkoilen Kajaanin Hakan ja Vilin joukkueen hyväksi. Ei sitä kovin paljon tarvitse miettiä, mitä vapaa-ajalla tekisi. Toki aikaa jää myös muuhun, ja silloin puuhailen kotona poikien ja avopuolison kanssa. Kivaahan se on, kun perheenä touhutaan, ja vietetään lasten kanssa yhdessä aikaa ja on yhteistä, mukavaa tekemistä", Heli Sirviö kertoo. Hänen mukaansa lapsen harrastaminen ja seuratoiminnassa mukana oleminen tuo mukanaan paljon hienoja asioita, kuten uusia ystäviä, yhteenkuuluvuuden tunnetta, mieleenpainuvia muistoja ja iloista mieltä. "Seuratyössä ja talkoohommissa tärkeintä on, että tulee avoimin mielin mukaan. Mitään erityisosaamista ei tarvitse olla, ja kun on monta tekemässä, niin kenenkään ei tarvitse ottaa liian isoa taakkaa hoitaakseen. Suosittelen kaikille, meillä on tosi hauskaa yhdessä!"

Vilillä on kaksi vanhempaa siskoa, jotka ovat jo aikuisia. Roosa Sirviö pyörittää Hakan miesten edustusjoukkueen kotiotteluissa kahviotoimintaa äitinsä johdolla, ja mukana on usein myös sisko Veera , ja pikkuveli Toivo 1,5 v, joka on jo kokenut talkoolainen. Roosa kertoo, että yhteinen tekeminen perheen kanssa on antoisaa. "Olen aikaisemminkin tehnyt vapaaehtoistyötä, niin on ollut helppo lähteä mukaan ja kivaa hommaahan tämä on".

Kajaanin Hakan Nappulaliiga -toiminta on ympärivuotista ja mukaan voi hypätä milloin vain. Siitä voi kiinnostuksen ja taitojen mukaan siirtyä ikäkausijoukkueeseen, jolloin harjoittelu on tavoitteellisempaa. Ilo ja innostus ovat seuran toiminnassa kantavina voimina, ja toiminnan on tarkoitus tuottaa hyvää oloa ja hyvinvointia kaikille liikunnan avulla!

Voit ilmoittautua mukaan www.kajaaninhaka.fi/lomakkeet

Lisätietoja: Karri Hentilä, p. 040 5343 049, ohjaus@kajaaninhaka.fi