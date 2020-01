Virkarikosoikeudenkäynnin kohteena oleva Trump laskeutui Sveitsin Davosiin

Maailman talousfoorumin kokous alkoi Sveitsin Davosissa. Paikalle odotetaan 3 000 maailman talouden ja politiikan eliittiin kuuluvaa osalistujaa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saapui paikalle yksityishelikopterillaan aamupäivällä. Hän puhuu kello 12.30 Suomen aikaa. Trumpin virkarikosoikeudenkäynti alkaa kotimaan senaatissa tiistaina illalla kello 20 Suomen aikaa.

Trump nousee lavalle Maailman talousfoorumin perustajan Klaus Schwabin kanssa. Trump tapaa kahdenkesken ainakin Irakin presidentin Barham Salihin ja Pakistanin pääministerin Imran Khanin .

Trumpin lisäksi tiistain puhujiin kuuluvat Huawein perustaja Ren Zhengfei ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Steve Mnuchin.

Järjestyksessä 50. kokouksen teema on kestävä kehitys, ja ilmastonmuutoksen arvioidaan dominoivan keskusteluja. Talousfoorumi on jo vuosien ajan listannut ympäristöuhat suurimpiin riskitekijöihin. Uusimmassa raportissaan se varoitti lämpenemisen olevan vain yksi ilmastonmuutoksen aiheuttamista rajuista muutoksista.

"Imastonmuutos on jo täällä"

Avajaispäivänä kokouksessa puhunut australialainen elokuvaohjaaja Lynette Wallworth muistutti ihmisten kärsivän muutoksista jo nyt. Maailma on seurannut viime kuukausina Australiassa riehuneita laajoja pensaspaloja, jotka ovat tuhonneet ihmisten ja eläinten asuinalueita.

– Se mitä on pelätty ja mistä on varoiteltu, ei ole tulevaisuuteen liittyvä väittelyiden aihe. Se on täällä, Wallworth sanoi.

Trumpin lisäksi kokouksen odotetuimpiin vieraisiin kuuluu ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg , joka johtaa paneelikeskustelua iltapäivällä.

– Käytännössä hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi ei ole tehty juuri mitään konkreettista nuorten ihmisten painostuksesta huolimatta, Thunberg sanoi Davosissa tiistaina BBC:n mukaan.

Thunberg aloitti maailmanlaajuiseksi levinneen lasten ja nuorten koululakkoilun ilmaston puolesta syksyllä 2018.