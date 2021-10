Ulkomaat

Viron onnettomuustutkinnan keskus julkisti sukellusvideonsa Estonian hylystä – katso videot, joiden paljastamista uusi tutkimuskäynti saattoi vauhdittaa

Julkaistu: 5.10.2021 klo 12:33

Lähes kuusi tuntia sukelluskuvaa Estonian hylyltä on kenen tahansa katsottavissa. Kyse on Viron viranomaisten viime heinäkuussa turmapaikalle lähettämän tutkimusryhmän sukelluksista, joita tehtiin kaikkiaan seitsemän. Koko aineisto on määrä julkistaa.