Kotimaa

Virtuaalinäyttö pohjustaa tai täydentää käyntiä asunnossa, mutta ei korvaa sitä – Asiantuntijan vinkeillä saat siitä parhaimman hyödyn irti

Julkaistu: 16.1.2021 klo 7:00

Virtuaaliset asuntonäytöt yleistyvät vähitellen koko maassa. Ostajalla on velvollisuus ottaa selvää asunnon kunnosta, ja se on hyvin hankalaa, jos ei käy asunnossa katselemassa, kuuntelemassa ja haistelemassa. Lisähyötyä virtuaalinäytöstä on silti monelle.