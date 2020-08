Voiko työmatkaliikenteeseen hankkimansa maskit vähentää verotuksessa? – tämä olisi asiantuntijan mukaan mahdollista yhdessä tilanteessa

Verohallinnossa ei ole nähty tällaista tilannetta sotien jälkeen. Johtava veroasiantuntija Tero Määttä muistelee, että samoilla säännöillä on menty ainakin 50–60 vuotta.

Nykyisessä verolainsäädännössä ei ole pykälää, jonka mukaan verotuksessa voisi vähentää esimerkiksi kodin ja työpaikan välisiin matkoihin hankitun kasvomaskin. Ne eivät ole varsinaisia matkakustannuksia. Sellaisen pykälän voisi säätää ainoastaan eduskunta.

Pakollinen maski olisi verovähennyskelpoinen

Nyt verohallinnossa odotetaan hallituksen päätöksiä. Tässä vaiheessa voidaan sanoa, että kasvomaskeista tulisi ilman pykälämuutoksiakin vähennyskelpoisia, mikäli esimerkiksi julkisiin liikennevälineisiin tulisi maskipakko.

– Jos liikennevälineeseen ei pääsisi ilman maskin hankkimista, tällöin voisi ajatella, että se on matkakustannus, joka liittyy matkustamiseen konkreettisesti, Määttä miettii.

Tällaisessa tilanteessa maski menisi asunnon ja työpaikan väliseen vähennykseen. Silloin se olisi matkalippujen tavoin osa matkustamiskustannuksia.

– Vähän samalla tavalla kun keväällä HKL rupesi laskuttamaan matkalipun käsittelymaksuja ja muutama euro lisättiin lipun hintaan. Se on osa matkalipun hintaa, joka on vähennyskelpoista. Vähän samalla logiikalla ajattelisin, että maskikustannusten kannalta meneteltäisiin, mikäli ilman niitä ei ole kulkuneuvoon asiaa, Määttä miettii.

Veronmaksajilla on 750 euron omavastuu matkustamiskustannuksista. Mikäli vuotuiset matkakustannukset jäävät alle sen, maskin vähennyskelpoisuudesta ei olisi verovelvollisen kannalta mitään hyötyä.

Mikäli matkakustannukset ovat enemmän kuin 750 euroa, ylimenevän osuuden voi vähentää. Enimmäismäärä asunnon ja työpaikan välisiin matkakustannuksiin on tänä vuonna 7000 euroa.

Työnantajan hankittava pakolliset maskit työpaikoille

Mikäli maskeja aletaan vaatia työpaikoilla, lähtökohtaisesti työnantaja hankkii maskit ja antaa ne työntekijöiden käyttöön. Työntekijälle ei tästä veroseuraamuksia koidu.

Mikäli maski on työssä välttämätön ja työntekijä hankkii sen itse, se on verovähennyskelpoinen. Tällöin kyse on vähennyskelpoisista tulonhankkimiskuluista.

Tuloverolaissa on yleinen tulonhankkimisvähennys. Kaikille palkansaajille myönnetään 750 euron tulonhankkimisvähennys, joka kattaa monenlaisia pieniä kustannuksia, joita työntekijälle työstä aiheutuu.

– Jos kustannukset menevät yli 750 euron, ylimenevän osan voi vähentää tulonhankkimiskuluina. Jos kuluja on 1000 euroa, palkansaaja voi vähentää 250 euroa lisää, eli tonnin voi vähentää siinä tilanteessa, veroasiantuntija Määttä selvittää.

Valtiovarainministeri ei innostu verovähennysajatuksesta

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) ei innostu ajatuksesta, että työmatkoilla tarvittavat koronasuojamaskit voisi saada vähentää verotuksessa samaan tapaan kuin työmatkakulut, vaikka julkiseen liikenteeseen tulisi maskisuositus.

– Jos suositus tulee, pitää sen jälkeen arvioida mahdollinen yhteiskunnan rooli tulla mukaan maskien hankintaan. Itse olen valmis sen selvittämiseen, että jos työnantaja korvaa työntekijälle työssä tai työmatkalla käytettävät maskit, niin siitä ei syntyisi hänelle verotettavaa työsuhde-etua, Vanhanen sanoi perjantaina politiikan toimittajien lounaalla.

Vanhasen mukaan tätä koskeva säädösviidakko voidaan käydä läpi, jos tähän vaiheeseen päädytään. Vanhanen on hankkinut itselleen maskit jo viime keväänä.

Kansanedustaja, Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Sanni Grahn-Laasonen esittää kasvomaskien arvonlisäveron alentamista nykyisestä 24 prosentista 10 prosenttiin.

Grahn-Laasosen mukaan koronaviruksen leviämistä tulee estää ja maskien saatavuutta parantaa kaikin keinoin.