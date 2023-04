Veturinkuljettajat ovat palanneet lakosta töihin ja junat kulkevat taas. Uusi toimitusjohtaja Elisa Markula kertoo VR:n onnistuneen hyvin asiakaspalvelussaan, mikä näkyy tyytyväisinä asiakkaina. Yhtiön strategia tähtää kaiken kasvuun, mutta edessä on isoja haasteita: rataverkko on sähköistämättä, pääradalla odotellaan vastaantulevia junia ja Nato-Suomessa voitaisiin tarvita uusi raideleveys.

Juna nytkähtää liikkeelle. Lumi pöllyää, kiskoilta sinkoilevat jääpaakut kolisevat. Kaiuttimista kantautuu konduktöörin leppoisa ääni:

"Hyvät matkustajat, oikein lämpimästi tervetuloa IC 37:n matkaan. Junan konduktöörinä on tänään Markus. Lähdetään tässä kollegan kanssa kohta tarkastelemaan niitä matkalippuja. Mikäli teillä on niitä mobiililippuja, laitattehan näytön kirkkauden suuremmaksi."

Veturinkuljettajat, konduktöörit, ravintolavaunujen henkilökunta ja puhtaanapitoväki tekevät kenttätyötä, joka ei ole näkymätöntä. Sen perusteella moni junamatkustaja muodostaa mielikuvansa. Junien myöhästellessä tai tiedottamisen tökkiessä palaute on yleensä välitöntä ja näkyvää.

Vasta päättynyt veturinkuljettajien lakko jätti oman jälkensä junamatkustajien vaikutelmiin raideliikenteestä.

VR Groupin päämajassa Helsingin Pasilassa mielikuvien merkitys on ymmärretty. VR-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana elokuussa 2022 aloittaneen Elisa Markulan mukaan investointi asiakaspalvelun parantamiseen on kannattanut.

"Asiakastyytyväisyys oli matkustajakyselyiden mukaan tammi-helmikuussa korkein ikinä." – Elisa Markula, VR-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja

– Olemme onnistuneet. Asiakastyytyväisyys oli matkustajakyselyiden mukaan tammi-helmikuussa korkein ikinä. Koskaan aiemmin emme ole päässeet yhtä hyviin tuloksiin. Matkustan itsekin junissa. Kuulutukset ovat konduktööriemme näköisiä, Markula kehuu.

Viime vuonna VR:n konduktöörit palkittiin matkailualan Finnish travel -gaalassa vuoden mieleenpainuvimmasta matka- tai palvelukokemuksesta.

Lääketukun johdosta VR:ään, irtisanotun edeltäjän tilalle

Markula kiirehtii Ison pajan pelkistettyyn neuvotteluhuoneeseen myöhässä. Konsernin uudella toimitusjohtajalla on minuuttiaikataulu ja kalenteri täynnä tapaamisia. Peliaikaa on noin tunti.

– Olen aika tehokas, Markula hymyilee.

Markula aloitti tehtävässään äkkiväärässä käännekohdassa, muutama kuukausi sen jälkeen kun VR:n edellinen toimitusjohtaja Lauri Sipponen oli irtisanottu tehtävästään, jota sittemmin hoiti väliaikaisena toimitusjohtajana Topi Simola . Markula itse oli irtisanoutunut tehtävästään lääketukku Oriolan toimitusjohtajana. Julkisuudessa syitä ei setvitty.

Mitä Markula ajatteli VR-Yhtymästä ennen kuin hankkiutui taloon töihin?

– Iso, yhteiskunnallisesti merkittävä valtionyhtiö, jolla on iso rooli ihmisten liikuttajana. Lakon aikana nähtiin, että rautateillä Suomi seisahtui. Siitä on oltava pahoillaan.

Markulan ura on ollut nousujohteinen. Parikymppisenä kauppatieteiden maisterina Pietarissa Fazerin markkinointihommissa ollut VR-pomo on johtanut myös muun muassa Tikkurilaa ja Pauligia.

– Kannamme selkärepussamme sitä, mitä olemme nähneet, oppineet ja kokeneet muualla. Siinä mielessä ihminen on menneisyytensä vanki. Se vaikuttaa aika paljon, mutta aina pitää pysähtyä miettimään, mikä nyt on erilaista kuin ennen, Markula sanoo.

"Määrätietoinen empaattisuus on hyvää johtamista"

Tuloksentekokyky, johtamistaidot ja asiakaslähtöisyys olivat niitä ominaisuuksia, jotka nostivat Markulan VR:n johtoon.

– Määrätietoinen empaattisuus, joka johtaa tavoitteiden saavuttamiseen, on hyvää johtamista. Se on myös sitä, että henkilöstölle kerrotaan avoimesti, missä olemme. Henkilöstö on hyvin tietoinen siitä, ettei meillä ole kovin helppoa.

VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula haluaa olla empaattinen, henkilöstöstään välittävä päällikkö. Kuva: Mauri Ratilainen

Markulalla on edessään ankara savotta, valtionyhtiön pelastaminen talousvaikeuksista. Koronapandemia, etätyöt, Venäjän hyökkäyssota ja viimeisimpänä Rautatiealan unionin (RAU) veturinkuljettajien lakko, aiheuttivat yhtymälle valtavia taloudellisia tappioita, mutta Markula on toiveikas.

– Mäkeä on kiivettävänä, mutta kyllä me tämän ajan kanssa taklaamme, jos samassa junassa "veeärräläisinä" pysymme. Aikaa se vie, eikä tapahdu yhdessä yössä, Markula sanoo.

– Ei meillä oikeastaan ole vaihtoehtoja.

Neuvotteluhuoneen ikkunan takana vilahtelevat junat. Takavuosilta Ylen hulppeana toimitalona muistetun Ison Pajan huoneissa noin sadan avainhenkilön tiimi on hionut Markulan johdolla VR:n uutta, kunnianhimoista strategiaa. Sillä tavoitellaan lisää kaikkea: yhä parempaa kilpailukykyä, kasvavaa raideliikennemarkkinaa, kilpailijoita, matkamääriä ja tavaratonneja raiteille.

– Takana on kolme haastavaa vuotta, mutta nyt haetaan tulosparannusta. Kilpailukyvyn varmistamiseksi tähdätään kasvuun ja kannattavuuteen, ja tehdään korvausinvestointeja. Tällä toimialalla kalustoa on pakko uusia 30-40 vuoden välein. Muuten se hajoaa raiteille, Markula huomauttaa.

– Sattumalta, valitettavasti, iso investointisuma osuu tällaiseen taloudelliseen tilanteeseen, jota vielä maustaa idänliikenteen loppuminen. Se on iso juttu, ja sillä on suuri merkitys tuloksentekokyvyllemme, mutta etsimme keinoja taloutemme kuntoon saamiseksi.

Tunnelin päässä loimottaa valo. Maaliskuun alussa VR Group julkisti uutiset loka-joulukuun liikevaihtonsa kasvusta. Sitä tukivat kaukoliikenteen matkamäärien hurja lisääntyminen, hinnoittelumuutokset korkean energian hinnan takia ja VR:n laajentuminen Ruotsiin. Kesällä yhtymä hankki ruotsalaisen bussi- ja raideoperaattori Arriva Sverigen.

– Haluamme myös kilpailua tämän maan raideliikenteeseen. Tällä toimialalla kilpailua ei ole ollut Euroopassakaan paljon, koska tämä on vaikeaa, pienikatteista bisnestä. Markkinat Suomessa ovat erittäin pienet.

VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula toivoo raideliikenteeseen kilpailua. Pienikatteinen bisnes ei ole houkutellut tulijoita. Kuva: Mauri Ratilainen

Samaan aikaan liiketulosta heikensivät energian hinnan lisäksi tuntuvasti yleinen inflaatio ja idänliikenteen alasajo.

– Näkymät ovat lupaavia. Viime vuoden heinäkuussa VR teki kaikkien aikojen matkamääräennätyksensä: 1,4 miljoonaa matkaa, Markula hehkuttaa.

Etätöiden tekeminen vei yritysasiakkaita raiteilta, mutta lomalaiset ovat palanneet. Koronapandemian jälkeen väkeä alkoi virrata juniin etenkin viikonloppuisin, lomakausina ja vapaa-aikoina.

"Hiilineutraaliuteen on vielä matkaa"

Valtionyhtiöön kohdistuu ulkoapäin yhä uusia paineita. Tavaraliikenteen vihreään siirtymään liittyvät vaatimukset vähentää energiankulutusta ja päästöjä. Sähköistäminen olisi osa ongelmanratkaisua, mutta 6 000 kilometrin mittaisesta rataverkosta on sähköistetty vain hieman päälle puolet, noin 3 300 kilometrin osuus.

Sähköistäminen ei ole VR:n, eikä edes rataverkon ylläpidosta vastaavan Väyläviraston vallassa, vaikka molemmat ovat sitä puoltaneet – laihoin tuloksin. Samaan aikaan esimerkiksi Virossa rataverkkoa sähköistetään aggressiivisesti.

– Olemme Väyläviraston kanssa samassa junassa, mutta nämä hankkeet vaativat rahaa ja poliittista päätöksentekoa. Poliitikoilta toivomme rohkeutta ja visionäärisyyttä siihen, että Suomi jonakin kauniina päivänä on hiilineutraali maa. Siihen on vielä matkaa, Markula hymähtää.

Raidepolitiikkaa ovat kuumentaneet myös puheet siitä, että Euroopan komissio haluaa yhtenäistää raideleveydet. Suomelle se tarkoittaisi sitä, että uudet junaradat pitäisi rakentaa niin sanottuun eurooppalaisen standardin mukaiseen raideleveyteen, ja vanhat kaventaa sen mukaisiksi.

Tsaarin ajan raideleveydestä EU- ja Nato-mittaan?

Moni on tyrmännyt esityksen kohtuuttomana, mutta Markula näkee siinä järkeä. Muutosoperaatio mahdollistaisi myös eurooppalaisen kaluston liikkumisen Suomen rautateillä.

"Ensimmäinen askel voisi olla esimerkiksi Oulu–Haaparanta -raide." – Elisa Markula, VR-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja

– Jos mietimme Suomen huoltovarmuutta, saavutettavuutta ja Nato-jäsenyyttä, onhan tämä meren takana oleva saari linkitettävä muuhun Eurooppaan. Pitkällä tähtäimellä sitä on pakko miettiä. Ensimmäinen askel voisi olla esimerkiksi Oulu–Haaparanta -raide. Asia liittyy vahvasti myös Helsingin ja Tallinnan väliseen tunneliin, jos se joskus tulee, Markula kommentoi.

– Visionääristä ajattelua ja rohkeutta täytyy olla. Linkittäminen voi tapahtua pohjoisen tai etelän kautta, mutta nyt puhutaan isoista, vuosikymmenten mittaisista, kalliista hankkeista.

Elisa Markula kannattaa rataverkon sähköistämisen lisäämistä, vaikka mitään kiirettä asialla ei olekaan. Päätöksenteko on seuraavan hallituksen harteilla. Kuva: Mauri Ratilainen

Markula muistuttaa, ettei Suomi ole kulmakunnan ainoa maa, jonka rautatiet rakennettiin Venäjän vallan aikoina 1524-millisiksi, toisin kuin Keski-Euroopan maissa ja Ruotsissa, joissa raideleveys on 1 435 milliä. Samassa raideleveydessä junat kulkevat kaikissa Baltian maissa ja Ukrainassa, ja eri raideleveyksiä on myös Espanjassa, Portugalissa ja Irlannissa.

– Täytyy muistaa, ettemme voi pyyhkiä historiaa pois, Markula huomauttaa.

Lähihistoriakin on poikinut VR:lle ongelmia, joita ei voi mitätöidä. Idänliikenteen lopettamisen jälkeen Ilmalan varikolla Helsingissä on seissyt tyhjän panttina neljä Helsinki–Pietari-reitille vuonna 2010 valmistunutta Allegro-suurnopeusjunaa. Ukrainan rautatieyhtiö on pyytänyt Allegro-junia Suomelta, mutta omistussuhteiden takia luovuttaminen ei ole mahdollista.

Allegrot ovat VR:n ja Venäjän rautatieyhtiön RZD:n omistaman Karelian Trains -yhtiön omistuksessa.

– Yksinään emme voi niistä päättää. Pakotteiden alla junat eivät ole, mutta olemme lopettaneet sekä tavara- että henkilöliikenteen, Markula huomauttaa.

Pääradalle lisää raiteita ja juniin nopeutta

Yksiraiteisen junaliikenteen maassa myös paineet lisätä nopeuksia kiskoilla ovat kasvaneet. Matkantekoa hidastuttavilta junien kohtaamisesta johtuvilta pakollisilta pysähdyksiltä vältyttäisiin, jos Suomessa olisi enemmän kaksoisraiteita. Nyt valtaosa eli 90 prosenttia Suomen rataverkosta on yksiraiteista.

Väylävirasto on tarveselvityksissään puoltanut matkantekoa nopeuttavien kaksoisraiteiden rakentamista. Niitä puoltaa myös Markula.

– Emme saa Suomen vihreää siirtymää toteutettua, ellei raiteille lisätä liikennettä. Ruuhkaisiin paikkoihin tarvitaan lisää raiteita, ja Helsinki-Tampere-Seinäjoki-Oulu -radan parantaminen on ihan avainasemassa, mutta nämä asiat eivät ole meidän päätettävissämme. Nekin ovat poliittisia päätöksiä.

"Kuinka paljon olet valmis maksamaan kymmenestä minuutista nopeampaa matkaa? Tiedämme tarkkaan, etteivät asiakkaat välttämättä halua maksaa siitä aivan hirveästi. Hintojen nostaminen vaikuttaa aina heti matkustajamääriin." – Elisa Markula, VR-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja

Seuraava hallitus päättää vilkasliikenteisen, Turun ja Helsingin välisen radan nopeasta junayhteydestä. Kaksiraiteinen junayhteys lyhentäisi kaupunkien välistä matka-aikaa noin tuntiin. Nykyisillä suurnopeusjunilla matka taittuu jopa noin 250 kilometrin tuntivauhtia, mutta sillä on hintansa.

Lippujen hinnoittelua tutkitaan VR:llä tarkkaan. Jos nopeus lisääntyy entisestään, se maksaa asiakkaalle. Alv-alennusten keväällä poistuessa paineet nostaa junalippujen hintoja nousevat joka tapauksessa.

– Kuinka paljon olet valmis maksamaan kymmenestä minuutista nopeampaa matkaa? Tiedämme tarkkaan, etteivät asiakkaat välttämättä halua maksaa siitä aivan hirveästi. Hintojen nostaminen vaikuttaa aina heti matkustajamääriin. Sillä on yllättävän iso merkitys, Markula sanoo.

– Kaikkein kallein paikka on se tyhjä paikka.