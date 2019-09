Vuoden Katukalastajat -voitto Kajaaniin - saaliina 133 senttiä haukea, kuhaa, särkeä ja ahventa

Vuoden Katukalastajat -titteli tuli tänä vuonna Kajaaniin. Valtakunnallisen kilpailun voiton vei Somervaaran Eränkävijöiden 1. joukkue Kajaanista 133 senttimetrin yhteistuloksella. Joukkueeseen kuuluvat Pauli Pyykkönen ja Risto Rojo .

Pyykkösen ja Rojon voittotulos muodostui Linnanvirralla napatusta neljästä eri kalalajista: 53-senttisestä hauesta, 48-senttisestä kuhasta, 17-senttisestä särestä ja 15-senttisestä ahvenesta. Kultakin joukkueelta tulokseen mitattiin siis neljä pisintä kalaa. Paremmuuden ratkaisi kalojen yhteispituus.

Kisa oli erittäin tiukka, sillä esimerkiksi Porissa ja Turussa päästiin voittokaksikon tuloksesta kahden sentin ja Varkaudessakin kolmen sentin päähän.

Taktiikakseen Pyykkönen ja Rojo paljastavat hajauttamisen: Rojo kalasti aluksi ongella, Pyykkönen heittovälinein. Ongella voittokaloista nousi särki ja ahven, kun taas heittokalastamalla mittaukseen päätyivät kuha ja hauki. Jännitystäkin piisasi, sillä hauki nappasi vasta kuuluisalla viimeisellä heitolla. Hauki söi Rapalan punaiseen vaappuun ja Kuha puolestaan moottoriöljyn väriseen kalajigiin.

Palkinnoksi Vuoden Katukalastajat saivat kiertopalkinnon ja kunniakirjat. Muista kilpailun palkinnoista vastasivat kisan sponsorit.

Vuoden Katukalastajien palkinnot. Kuva: Matti Kulju.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) järjesti Street fishing -kilpailuja tänä vuonna 12 eri kaupungissa. Jokaisen kaupungin voittajajoukkue kilpaili tuloksellaan automaattisesti Vuoden Katukalastajat -tittelistä. Vuoden Katukalastajiksi nimettiin se kaksikko, jonka kilpailutulos oli vuoden Street fishing -kisojen paras. Tittelistä kilpailtiin nyt toista kertaa, ja valtikka vaihtui Turusta Kajaaniin.

Kajaanin kilpailussa oli tänä vuonna 30 joukkuetta, ja muissakin kaupungeissa päästiin huomattaviin osallistujamääriin. Järjestäjien mukaan monia viehättää Street fishing -kilpailuissa rentous ja osallistumisen helppous. Kaupunkien keskustoissa järjestetyissä kisoissa voi välillä piipahtaa vaikka lähikahvilassa, jos kala ei syö. Kajaanissa kisaan osallistui runsaasti nuoria. Kisapäivä oli 4. kesäkuuta.

Street fishing -kisoihin osallistui Kajaanissa 30 joukkuetta. Kuva: Matti Kulju.

Street Fishing -kilpailussa on vain yksi sarja, mutta alle 18-vuotiaat saavat tuloshyvitystä 5 senttimetriä per kilpailija. Joukkueet muodostuvat kahdesta kalastajasta. Kilpailussa saa kalastaa millä tahansa vapakalastusmenetelmällä, mutta käytössä saa kerrallaan olla vain yksi vapa kalastajaa kohti. Kilpailumuodon yksi tärkeä sanoma on herätellä ihmisiä huomaamaan, kuinka lähellä kaupunkia kalapaikat monesti ovat. Kalalle ei siis tarvitse lähteä kauas.

Pyykkönen ja Rojo kehuivat kisamuotoa sekä Linnanvirtaa kalastuspaikkana. Linnanvirta on valtakunnallisestikin poikkeuksellinen, sillä kalalle pääsee lunastamalla maksuttoman luvan ja kalasaalis voi olla muheva. Vuoden Katukalastajat kertovat kalastaneensa Linnanvirralla nuorina paljonkin. Rojon mieleen ovat jääneet erityisesti hienot siikasaaliit, mitä kalastettiin aikoinaan perholitkoilla.

Ensi vuoden Street Fishing kilpailu käydään Kajaanissa tiistaina 9. kesäkuuta kello 17-20. Paikkana on tuttuun tapaan Linnanvirta. Järjestäjän tavoitteena on kasvattaa joukkuemäärä 50:een. Pyykkönen ja Rojo aikovat silloin olla paikalla ja puolustaa titteliään uudella, mutta vielä salamyhkäisellä taktiikalla.

Lähde: Matti Kulju, Kalastusohjaaja SVK