Vuodet kuluttivat koomikkolegendoja – Ohukainen ja Paksukainen palaavat perjantai-iltana televisioon

Stan ja Ollie

Yle Teema & Fem klo 21.00

**** Monikaan koomikko ei ole tunnettu muhevana seuraihmisenä. Hauskan teko on pitemmän päälle kuluttavaa hommaa. Väkisinkin sillä on yhteys myös elämän kirjon toiseen päähän: alakuloon ja suruun. David Gordon Green oli sisäistänyt sen, kun kävi ohjaamaan elokuvaa Stan Laurelin ja Oliver Hardyn uran loppupuolelta. Ohukainen ja Paksukainen palaavat vuonna 1953 Englantiin jäähyväiskiertueelle teattereihin. Takana ovat maailmanmenestyksen ja toisen maailmansodan vuodet.

Kotimaa on muuttunut, ja niin ovat miehetkin. Laurelilla on yhä luomisen virtaa, mutta Hardy kaipaa lähinnä huvituksia. Jos toveruutta on joskus ollut, se on kulunut ajan saatossa lähinnä liikekumppanuudeksi. Steve Coogan ja John C. Reilly onnistuvat showjaksoissa väläyttämään koomikkoparin alkuperäistä taikaa. Siksi he ovat uskottavia arjessakin. (Britannia 2018)

Upgrade

Kutonen klo 21.00

**** Vaimonsa ja liikuntakykynsä menettänyt mies ( Logan Marshall-Green ) saa aivoihinsa tekoälyn, joka antaa hänelle ihmeellisiä voimia. Leigh Whannell ohjasi säästöbudjetilla tiukan kostojännärin. (Australia 2018)

The Dead Don’t Die

TV5 klo 21.00

*** Jim Jarmuschin kauhukomediassa uneliaaseen pikkukaupunkiin leviää aivan toisenlainen tokkura. Kuolleet eivät suostu pysymään haudoissaan ja alkavat mellastaa kaupungilla. Elokuvassa riittää kovia nimiä Adam Driveristä Tilda Swintoniin, Iggy Popista Selena Gomeziin, ja kaikessa onkin sisäpiirin vitsin tuntua. Zombielandin tapaista karnevaalia on vain nimeksi. Kieltämättä The Dead Don't Die ei kuoliaaksi (!) naurata, mutta kaiken pokerin takana on isoja silmäniskuja. Tänään Jarmuschin elokuvaa on mahdollista katsoa tulkintana Trumpin ajan Amerikan henkisestä tilasta. Suunta on hukassa itse kullakin ja järjen äänet vähissä. (USA 2019)

Pekka Eronen