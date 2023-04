Vuokatin hiihtotunneli kiinni loppuvuodeksi — kehittämispanokset rullahiihtorataan

Vuokatin hiihtotunneli menee loppuvuodeksi kiiinni nousseiden energiakustannusten, rullahiihtoradan kehittämisen ja hiihtotunnelin kesäkaudella vähäisen käyttöasteen takia.

Vuokatti Sportin toimitusjohtaja Mari Varjonen perustelee päätöstä energian paljon totuttua korkeammilla hinnoilla. Kun hiihtotunneli on kiinni, syntyy merkittäviä säästöjä, jotka mahdollistavat uudet strategiset investoinnit, muun muassa rullahiihtoradan laajentamisen.

– Rullahiihto-olosuhteiden parannus ja haastavien ylämäkien asfaltointi ajaa tärkeysjärjestyksessä hiihtotunnelin avaamisen edelle, Varjonen kertoo tiedotteessa.

Vuokatin hiihtotunneli on yleensä avannut ovensa kesäkuun alussa ja ollut auki luonnonlumien saapumiseen asti. Erityisesti kesäkuukausina käyttäjämäärä on ollut alhainen. Sulkemispäätös vaikuttaakin näin ollen etenkin syksyn sesonkiin.

Varjosen mukaan hiihtotunnelissa on ollut runsaasti kävijöitä kuitenkin vain noin kuukauden ajan ennen ensilumenladun avaamista.

– Siksi koemme, että isossa kuvassa on fiksumpaa panostaa rullahiihto-olosuhteiden kehittämiseen ja ensilumenlatusesongin vahvistamiseen, joille molemmille on paljon aktiivikäyttäjiä. Tämän vuoden säilölumikasa on ennätyssuuri, ja toisaalta rullahiihdon laajennuksella pystymme tarjoamaan kovempia harjoitusmaastoja etenkin "tekniikkarinteen" puolelta, jonne rullahiihtoradan laajennus kohdistuu, Varjonen kertoo.

Rullahiihtoradan kehittäminen on kilpailukyvyn kannalta kriittisempää

Vuokatin Säätiön hallituksen ja Hiihtoliiton puheenjohtajana toimiva Markku Haapasalmi on samoilla linjoilla Varjosen kanssa.

Hänen mukaansa päätöstä ei olisi tarvinnut tehdä ilman sähkön hinnan nousua. Rullahiihtoradan kehittäminen on Vuokatti Sportin kilpailukyvyn kannalta kriittistä etenkin kansainvälisen vertailun näkökulmasta. Uusi rullahiihtorata palvelee Haapasalmen mukaan erinomaisesti Vuokatin olosuhteita hyödyntäviä kotimaisia hiihtäjiä ja samalla lisää merkittävästi Vuokatti Sportin houkuttelevuutta myös kansainvälisten joukkueiden silmissä.

Yksi suuri hiihtotunnelin käyttäjäryhmä on viime vuosina ollut Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian hiihtolajien urheilijat. Nyt tehty päätös vaatii urheilijoilta ja valmentajilta kesän ja syksyn harjoittelusuunnitelmien soveltamista, mutta Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian johtaja Janne Vuoriselta löytyy ymmärrystä tehdylle päätökselle.

Akatemiaurheilijat ovat hyödyntäneet hiihtotunnelia erityisesti syksyllä kisakauden lähestyessä. Vuorisen mukaan lokakuussa aukeava ensilumenlatu on kuitenkin lajiharjoittelussa hiihtotunnelia tärkeämpi. Kesäharjoittelussa rullahiihdon osuus puolestaan on huomattavasti isompi kuin lumella tapahtuva hiihto.