Kainuu

Vuokatin liikenne pelottaa – risteykset todellisia vaaran paikkoja

Julkaistu: 25.2.2020 klo 21:05

Nurmestien ja Tenetin koulun risteykset Sotkamossa ovat ruuhka-aikaan todellisia vaaran paikkoja. Kunnalle on satanut toiveita, joiden mukaan risteyksiin on saatava pikaisesti liikennevalot. Suunnitelmia liikennevaloista onkin, mutta niiden toteutuminen on vielä pitkässä kuusessa. Lopullisen ratkaisun tekee Pohjois-Pohjanmaan ely.