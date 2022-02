Vuokra-asuntomarkkinat ovat tällä hetkellä muutoksen alla

Vaikka moni tänä päivänäkin haaveilee omistusasunnon hankinnasta, kiehtoo vuokralla asumisen helppous vuosi vuodelta suurempaa osaa suomalaisia. Erityisesti isommissa kaupungeissa on suosittua asua vuokralla. Varsinkin Helsingin kaltaisissa kaupungeissa on viime vuosien aikana ollut oikein kunnon vuokranantajien markkinat.

Ja sitten tuli pandemia, joka saattoi muuttaa kaiken. Vuokra-asuntoja vapautuu markkinoille vieläkin huikeaan tahtiin, mutta yllättäen niihin saattaakin olla vaikeampaa löytää vuokralaista. Samaan aikaan vuokra-asuntoa hakeville näyttäisi olevan entistä enemmän tarjontaa. Tämä on puolestaan työntänyt vuokranantajia tilanteeseen, jossa vuokria on saatettu laskua, ja vuokralaisille on jopa tarjottu vuokravapaita kuukausia. Ilmiö pyörii erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös Kainuussa ja muilla paikkakunnilla on saavuttu pisteeseen, jossa vuokrien hinnat tuntuvat olevan laskemaan päin.

Nyt on siis mitä parhain aika vuokralaisille vaihtaa vuokralle parempaan asuntoon tai jopa muuttaa maaseudulta kaupunkeihin vuokralle. Mutta entä mitä tulee vuokranantajiin, kannattaako nyt laittaa asuntoa vuokralle?

Markkinatilanne on saattanut muuttua haasteellisemmaksi kuin mitä se vielä hetki sitten oli, mutta sen ei todellakaan tarvitse tarkoittaa sitä, että hanskat kannattaa heti lyödä tiskiin. Kun asennoituu vuokranantajana oikein, osaa lähteä tilanteeseen mukaan mahdollisuudet ennakoiden, ja tarjoaa vuokralaisille oikeasti laadukasta vuokra-asuntoa kodiksi, vuokralaisen voi hyvin helposti löytää muutamassa päivässä.

Vuokraus on liiketoimintaa siinä missä muutkin palvelut ja tuotteet. Siitä totta kai tahtoo tehdä mahdollisimman paljon tuottoa, mutta eteenpäin ei kannata talsia pelkkä rahan kiilto silmissä. Ennen ilmoituksen esille laittamista, pidä huoli asuntosi olevan sellaisessa kunnossa, jossa voisit itsesikin nähdä siellä asumassa, ja muista ottaa siitä myös edustavia kuvia.

Ilmoituksen tekstiin kannattaa myös panostaa. Mainitse mitä asunnosta löytyy, mikä on sallittua ja mikä ei, ja millaisella alueella se sijaitsee. Hyvä idea on miettiä jo etukäteen, minkälaisia vuokralaisia asuntosi saattaisi kiinnostaa, ja kohdentaa ilmoituksen teksti heidän kaltaisiinsa ihmisiin. Esimerkiksi Rentola –sivuston kautta voi mainostaa vuokralla olevaa asuntoa ilmaiseksi ensimmäisen 14 vuorokauden ajan, jonka aikana saatatkin jo löytää laadukkaaseen ja oikein hinnoiteltuun asuntoosi vuokralaisen, tai vähintään hankkia paremman kartoituksen siitä, minkä tyyppisiä vuokralaisia asuntosi kiinnostaa.

Rentola on siitäkin kätevä ja älykäs sivusto, että myös vuokra-asuntoa vailla olevat voivat laittaa sivustolle oman profiilinsa, ja vuokranantajat voivat ottaa heihin suoraan yhteyttä. Sama homma toimii tietenkin myös toisin päin, eli vuokralaiset voivat ottaa suoraan ilmoituksen jättäjään yhteyttä. Rentolan kautta on täten todella näppärää laittaa vuokra-asunnot markkinoille, sekä myöskin vuokrata niitä.

Toisin sanoen, asuntoa voi hyvin pistää markkinoille vuokrattavaksi kuten aiemminkin. Mutta pelisäännöt ovat eittämättä muuttuneet tilanteen muuttuessa niin, että nyt tarjontaa onkin enemmän kuin kysyntää, eikä toisin päin. Tämä kääntää tilanteen tietenkin vuokralaisen eduksi, sillä nyt on varaa mistä valita, eikä tarvitse enää pähkäillä muutaman hassun korkeasti hinnoitellun vaihtoehdon välillä. Niin vuokralaisen kuin vuokranantajan tulee kuitenkin pitää mielessä, että kun hinta-laatusuhde on vuokra-asunnolla kunnossa, se luultavasti pääsee silti lähtemään markkinoilta yhtä nopeasti kuin se on sinne saapunutkin. Kun vuokranantaja siis hoitaa hommansa kunnolla, ei ole suurta syytä huoleen laittaa asuntoa vuokralle juuri nyt.

Samoin vuokralaiselle on eduksi liikkua markkinoilla nopeasti, jos silmiin osuu kiinnostava asunto, sillä ne voivat mennä vain parissa päivässä. Onkin hyvä ottaa käyttöön hakuvahdit, mikä myös koko maassa toimivalla Rentola-sivustolla on tarjottavanaan, jotta saa sähköpostiin aina ajankohtaiset tiedot uusista vuokra-asunnoista markkinoilla, jotka vastaavat asuinalueen ja vuokran jne. kohdalla omia vaatimuksia.

Siitä tosin ei välttämättä voida mennä takuuseen, että suunta jatkuisi samana elämän palautuessa hiljalleen normaalimpaan suuntaan. Vuokralaiset toki ottavat vuokrien hintojen jatkuvan laskun iloiten vastaan, mutta opiskelijoiden palatessa lähiopetukseen ja turistien palatessa maahan, voi vuokranantajilla jälleen olla edessä helpommat ajat hankkia vuokralaisia, oli vuokran hinta mikä tahansa.