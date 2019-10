Vuolijoen ja Jormuan koulut

Kyllä tuntuu pahalta, kun keskustelua käydään rinnakkain teatterin ja alakoulujen kohtalosta!

Vuolijoella on tehty jo vuosia pitkäjänteistä työtä oman seutumme vetovoimaisuuden parantamiseksi. Viimeisin tunnustus on tullut EU-komission taholta, meidät on huomioitu. Tiedän, että tällekin voidaan hymistellä, että mitä se hyvejää, jos ei ole asukkaita. Tulevaisuuden kannalta kehitys tyrehtyy, koska koulun lakkauttaminen niin Vuolijoella kuin Jormuassakin lamaannuttaa paikallisia toimijoita.

Tiedän, että entinen Vuolijoen asuma-alue olisi vieläkin tyhjempi, jos ei olisi kahta koulua. Lapsiperheitä ja muita paluumuuttajia tulee koko ajan asumaan tänne Oulujärven tuntumaan. Kärsivällisyyttä päättäjät ja ajatelkaa kokonaisvaltaisesti koko aluetaloutta ei vain alle kymppitonnin säästöjä koulua kohti.

Täällä on paljon suuria singnaaleja uusista hankkeista kuten Otanmäki Mine Oy:n kaivoshanke, joka lähtee liikkeelle parin vuoden kulutta ja uudet tuulipuistot antavat työtä ainakin rakennusvaiheessa. Skodalla menee hyvin uusia työpaikkoja tulossa. Harkitkaa asioita laajasti tietysti koko kaupungin näkökulmasta, mutta unohtamatta reuna-alueiden asukkaita.

Aila Alasalmi