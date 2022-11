Vuolijoen kirkonkylän väen aktiivisuus ja henki palkittiin

Vuojen kaenuulaisessa kylässä tehdään kehittämistyötä yli kylärajojen, eikä samoja ihmisiä uuvuteta vuosikausien sitoutumisella. Vuojen Kaenuulaenen on puolestaan maakuntajohtaja Pentti Malinen.

Hanna Kauppinen

Vuojen kaenuulainen kylä on Vuolijoen kirkonkylä, paljastettiin torstai-iltana Kainuun Kylägaalassa Suomussalmella. Kylän päätoimija on Vuolijoen maaseutuyhdistys, mutta mukana on myös muita alueen kyliä ja paikallisia yhdistyksiä, yrityksiä sekä yksityisiä toimijoita.…