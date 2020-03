Waltari-elokuvasta puuttuu hinku – ihmiset pyörivät salongissa kuin kasarigoottiklubilla

Suuri illusioni

★★ Tuija-Maija Niskasen elokuvassa on kovin taiteellisia aineksia: Anja Kaurasen käsikirjoitus, Kaija Saariahon musiikkia ja Kari Sohlbergin kameratyötä. Puuttuu vain Mika Waltarin romaanin elämä ja hinku. Tuijotteleva toimittaja Hart ( Pekka Valkeejärvi ), pystyyn hyytynyt maisteri Hellas ( Markku Toikka ) ja koomisesti kuiskiva Caritas ( Stina Ekblad ) pyörivät madamen ( Rea Mauranen ) salongissa kuin kasarigoottiklubilla. (Suomi 1985)

Yle Teema & Fem tiistai 10.3. klo 22.05

Apinoiden planeetta

★★ Fantasian taituri Tim Burton ei saanut tuoretta jännitettä perinteiseen tieteisaiheeseen ihmisastronautista ja apinoiden hallitsemasta maailmasta. Komeat pinamaskit tarjoavat kuitenkin mukavan iltakisan kotikatsomoon: kuka tunnistaa karvojen, kurttujen ja kuonojen alta Tim Rothin , Helena Bonham Carterin , Kris Kristoffersonin , Paul Giamattin ja jo vuoden 1968 alkuperäiselokuvasta tutun Charlton Hestonin ? Banaani voittajalle! (USA 2001)

Sub tiistai 10.3. klo 21.00

Ihan yössä

★★★ Amy Schumer on vetänyt riemukkaan ronskia linjaa sekä stand up -lavoilla että omassa sketsisarjassaan Inside Amy Schumer . Oli väistämätöntä, että hän päätyi yhteistyöhön hengenheimolaisensa, tuottaja Judd Apatowin kanssa. Siitä ei tullut varsinaista tuolilta pudottajaa, vaan ihan viihdyttävä romanttinen komedia. Schumer on irtosuhteisiin keskittyvä bilettäjä, joka yllättää itsensä ja ihastuu urheilulääkäriin ( Bill Hader ). (USA 2015)

TV5 tiistai 10.3. klo 22.00