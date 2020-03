WWF vie ilmastoesityksensä Fortumin uudelle toimitusjohtajalle vastattavaksi - "Toivottavasti henkilö, jolla vastuullisuustyössä tavoitteellisuutta"

Ympäristöjärjestö WWF toivoo Suomen valtiolta aktiivisuutta Fortumin omistajaohjauksessa. Fortumin ympäristöimago on kärsinyt yhtiön hankittua saksalaisen hiilivoimayhtiö Uniperin.

Ympäristöjärjestö WWF aikoo viedä ilmastoesityksensä Fortumin yhtiökokoukseen, vaikka se Fortumin hallituksen mielestä ei sovi voittoa tuottavalle yhtiölle toiminnan periaatteeksi. Fortumin hallituksen puheenjohtaja on vuorineuvos Matti Lievonen. Lievonen on Nesteen entinen toimitusjohtaja, josta tehtävästä hän jäi eläkkeelle vuonna 2018.

WWF on esittänyt, että Fortumin yhtiöjärjestykseen kirjattaisiin sitoutuminen Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteen tavoitteeseen.

– Fortum on energiantuotantonsa näkökulmasta tienhaarassa. Uuden strategian tekemisessä ilmastotavoitteen pitäisi olla toimintaa ohjaamassa, sanoo WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen .

Fortumilla on mahdollisesti jo maaliskuun yhtiökokouksessa uusi toimitusjohtaja. Muuttaako se WWF:n esityksen mahdollisuuksia toteutua?

– Toivottavasti toimitusjohtajaksi valitaan henkilö, jolla on vastuullisuustyössä tavoitteellisuutta. Toisaalta hallitus on varmaan yhtiökokousaloitteesta linjauksensa tehnyt, vastaa Ojanen.

Uniper kasvattaa Fortumin hiilikuormaa

WWF panee toivonsa valtioon, jolla on yli puolet Fortumista omistavana mahdollisuus antaa omistajaohjausta. WWF on myös käynyt keskusteluja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön kanssa ja tuonut esityksensä valtio-omistajan tietoon.

Miten siihen suhtauduttiin?

– Meille vastattiin, että valtio-omistaja vastaa esitykseen yhtiökokouksessa. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteen tavoitteeseen. Olisi erikoista, jos se ei Uniper-kaupan takia hiilidioksidipäästöiltään Suomea suuremman yhtiön toiminnassa kannattaisi samaa periaatetta, Ojanen sanoo.

Fortum on WWF:n silmätikkuna ilmastopoliittisen roolinsa vuoksi. Sen energiatuotannon hiiliikuorma on saksalainen osakkuusyhtiö Uniper mukaan laskettuna suurempi kuin koko Suomen. Uniper on suuri saksalainen hiilivoimayhtiö.

WWF:llä yksi Fortumin osake

Uniper-kauppa on tehnyt Fortumin ilmastoimagolle haittaa. Yhtiö on avaamassa Saksassa uuden hiilivoimalan. Saksassa ympäristöliike Ende Gelände vastustaa uuden hiilivoimalan avaamista ja järjestö on luvannut tuoda mielenosoitukset myös Suomeen Fortumin porteille.

– Vaikka WWF:n esitys ei menisi yhtiökokouksessa läpi, toivottavasti uusi toimitusjohtaja ottaisi sen kuitenkin agendalleen. Muutos on aina mahdollisuus, Ojanen sanoo.

Hiilivoiman alasajon aikataulua WWF on jo aiemmin nostanut toimitusjohtajalle esitetyillä kysymyksillä esiin Fortumin yhtiökokouksessa. WWF omistaa yhden Fortumin osakkeen, mikä antaa sille mahdollisuuden tehdä osakkeenomistajana esityksiä yhtiökokouksissa.