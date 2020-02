Yhdellä ei tärppää, toinen jää koukkuun – Koti-Kajaani selvitti kainuulaisten kokemuksia deittipalveluista

Kun Tinder-käyttäjien kuvat ilmestyvät näytölle, hyppää sydän rinnassa. Perustin toimittaja-profiilin kysyäkseni kokemuksia seuranhakupalveluista: voiko kumppanin löytää kuvia katselemalla ja viestittelemällä.

Tunnen itseni tirkistelijäksi. Uinhan sekaan vain kyselläkseni. Toisaalta kaloja on kaikenlaisia, ja omani on rehellinen epäsaalis, kumisaapas.

Asetan toimittaja-profiilin etäisyydeksi sata kilometriä Kajaanista. Tunnissa haaviin kertyy 85 30-55+ -vuotiasta miestä. Parin tunnin kuluttua heitä on jo yli sata, ja vuorokaudessa yhä enemmän, joitain satoja. Verkkooni on sattunut kainuulaisten lisäksi iisalmelaisia, nurmeslaisia, oululaisia ja kuopiolaisia.

Tykkään sattumanvaraisesti henkilöistä, jotka ilmoittavat olevansa Kainuusta.

Tykkään Pekasta , 53, ja hän tykkää takaisin. Tulee osuma.

"Moi", hän kirjoittaa heti.

Kerron Pekalle ensimmäisessä viestissä, että tarkoituksenani on selvittää Tinder-käyttäjien kokemuksia lehtijuttua varten. Hän ei vastaa.

Tykkään muutamasta profiilista lisää, ja lähetän osumilleni lyhyen esittelyviestin. Kysyn heidän kokemuksistaan ja kerron että teen lehtijuttua. Lupaan, etten paljasta nimiä.

Hiljasta on.

Eipä silti, en ehkä itsekään rohkenisi avautua toimittajalle. Kumppaninhausta ei tee mieli kertoa julkisesti.

Selaan käyttäjiä. Suurin osa miehistä on liittänyt profiiliinsa kasvokuvan sekä muutaman sanan kuvauksen itsestään. Moni kertoo myös, mitä etsii. Timo ja Jonne kertovat avoimesti hakevansa seksiseuraa, kylmään liittoon jäänyt Helpotusta -nimimerkki "sitä, mitä ei kotoa saa."

Mutta valtaosa näyttää etsivän muutakin. He kuvailevat kaipaavansa "mukavaa seuraa", "hassuttelukumppania", "kaveria harrastuksiin ja mökille", "sitä, jonka kanssa natsaa", "kuningatarta" ja jopa "loppuelämän kumppania" sekä "suurinta rakkautta".

Huomaan, että ainakin yksi tuttu esiintyy palvelussa vieraalla etunimellä. Jonkin verran käyttäjät ovat piiloutuneet myös nimimerkkien taakse. Profiilikuvaksi valtaosa on valinnut oman kuvansa, mutta seassa on maisemia ja lemmikkejäkin.

Lopulta alkaa tapahtua: minulle vastaa Nikke . Hän kertoo käyttäneensä useita deittipalveluja ja kokemuksia on kertynyt runsaasti. Nikke antaa puhelinnumeronsa ja sovimme, että soitan hänelle myöhemmin.

Myös Pekka palaa linjoille ja kertoo liittyneensä Tinderiin kaksi vuotta sitten avioeronsa jälkeen.

"Olen ollut aika varovainen. Joidenkin kanssa olen viestitellyt, mutta sen enempää ei ole syntynyt", Pekka kertoo.

30-vuotias Sampo sanoo puolestaan, että naisten kiinnostus on tyssännyt aina keskustelun jatkuessa hieman pidempään.

"Viestittely ei ole johtanut tapaamiseen. Olen antanut itsestäni liikaa tietoa", Sampo päättelee.

Risto , 60, arvioi, että hänen seulaansa osuneet ovat olleet vain hyvätuloisten perään.

"Onhan se niin, että naiset hakevat miehiä, joilla on taloudellisista varakkuutta. Asenne tulee esiin lyhyessä keskustelussa. Tinderparit ottavat heti etäisyyttä minuun, kun huomaavat etten ole varakas. Yhteydenotot loppuvat pian", Risto kirjoittaa.

Riston mukaan tulotaso selviää, kun viestittely etenee työhön ja lapsiin. Risto on hoitoalalla ja lapsia on useita.

"Jos naiset ovat itsekin hoitoalalla, niin he tietävät, mihin tilit riittävät, saati sitten pelkkä eläke. Eli ei jatkoon. Siinä se on. Olen ehkä kyyninen ihminen, kun ajattelen näin."

Jarkko on onnistunut Sampoa ja Ristoa paremmin: lyhyt Tinder-kokemus on johtanut muutamaan pitkään viestittelyyn ja kolmeen sovittuun tapaamiseen. Keskusteluhetkellämme Jarkko ei vielä ollut käynyt treffeillä. Hän kuvailee, että seuranhakupalvelun maksullisuus häiritsee. Palvelu rahastaa erilaisilla lisäominaisuuksilla, joilla käyttäjä saa lisää näkyvyyttä ja käyttömahdollisuuksia.

"Ihminen, joka haluaa nopeasti löytää itsellensä seuraa, joutuu varmasti järjestelmän ryöstämäksi."

Jarkon mukaan Tinderistä löytyy kaikenlaista väkeä. Osa naisistakin hakee pelkästään vipinää vällyihinsä. Jarkko toivoo, että käyttäjät kertoisivat profiilissa itsestään mahdollisimman paljon. Silloin välttyy turhalta viestittelyltä.

Myöhemmin Jarkko soittaa. Hän haluaa tarkistaa, että olen todella se henkilö, joksi itseni esittelin. Jarkko arvioi, että Tinderissä voi tekeytyä keneksi vain ja urkkia ihmisten asioita. Se saa varpailleen.

Muutamat osumat pyyhkivät minut listoilta saatuaan esittelyviestini. Hänkin, joka kertoi hakevansa Tinderistä pelkästään seksiseuraa, deletoi profiilini. Kysyin mieheltä suoraan, onko tärpännyt. Se jää nyt arvoitukseksi.

Soitan Nikelle. Nikke kertoo käyttäneensä kahden vuoden aikana useita eri seuranhakupalveluita ja tavanneensa kasvotusten 120–130 naista ympäri Suomen, muutamia ulkomailta. Mies selittää jääneensä koukkuun.

"Avioeron jälkeen olin ihan maassa. Ajattelin, etten kelpaa ihan kenellekään. Tyttö laittoi minut Tinderiin, itse en ollut kuullut koko paikasta. Kun punaisia pallukoita (osumia) sitten alkoi tulla, innostuin. Palveluista tuli pakkomielle."

Niken kohtaamat naiset ovat olleet toinen toistaan mukavampia, kauniimpia, ja niinpä hän on halunnut pyyhkäistä aina eteenpäin, kurkistaa seuraavankin mutkan taakse ja tutustua yhä useampaan.

Viidenkympin huitteilla olevia sinkkunaisia on Niken mukaan "pilvin pimein". On mistä valita, ja Nikke on ollut viestittelyssään ahkera. Hän paljastaa oppineensa, millä tavalla naisille kannattaa kirjoittaa. Hän tutkii profiilit ensin tarkkaan, rivien välitkin, ja kirjoittaa vain sellaisista asioista, joista nainen vaikuttaa olevan kiinnostunut. Vastaus on takuuvarma.

Tinderiä Nikke moittii turhan ulkonäkökeskeiseksi. Profiilikuva ratkaisee, miten ihmiselle käy: oikealle pyyhkäisy tarjoaa jatkoa, vasemmalle sivuuttaa. Pelkkä intuitio ohjaa näytön pyyhkimistä. Maltettuaan viestitellä jonkin aikaa Nikke kertoo saaneensa tutustuneensa hyvin mielenkiintoisiin ihmisiin ja päässeensä keskusteluissa syviin vesiin.

"Osa kertoo rankoistakin kokemuksista, ja olen kuullut vaikka minkälaisia tarinoita. Monet ovat yksinäisiä. Jos on eronnut, voi jäädä todella yksin, kun lapset lähtevät kotoa."

Yrittäjänä toimiva Nikke on kestinnyt naisia ravintoloissa ja kahviloissa, kotonaan ja naisten luona, vaikka missä. Kiivaimmillaan treffejä on ollut peräti viisi päivässä. Nikke arvioi, että tapailut ovat nielleet yhteensä kymmeniä tuhansia euroja. Kallis harrastus, mutta mukava, hän toteaa.

"Yksin ei ole ainakaan tarvinnut olla."

Kerran Nikke päätyi naisen luokse asumaan heti ensitapaamiselta kolmeksi kuukaudeksi. Mutta koska nainen asuu Etelä-Suomessa, ja Nikke kaipasi Kainuuseen, tyssäsi juttu siihen. Ystäviä he ovat edelleen.

Seuranhakupalvelujen ikävänä piirteenä Nikke pitää huijaamista. Häntä itseään huijasi kostamuslainen nainen, joka pyysi summa kerrallaan huomattavan potin rahaa. Nikke maksoi, ja nainen lupasi tulla käymään. Hän ei tullut.

Nikke pohtii myös, johtavatkohan hänen naisseikkailunsa deittipalveluissa koskaan siihen perinteiseen maaliin: kestävään parisuhteeseen.

Hänestä on tullut addikti, joka ei enää osaa pysähtyä. Mies vertaa tilannettaan alkoholismiin: seuraava kerta ja ihminen polttelevat jatkuvasti mielessä.

"Hetken hupia, ja uusi on jo varalla. Se koukuttaa, mutta vie ihan hirveästi energiaa. Oikeaa rakkautta ei synny varmaan eläissään."

"Onhan on surullistakin. Kun olisi se yksi, joka riittäisi."

Henkilöt esiintyvät jutussa keksityillä nimillä aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.