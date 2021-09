Yhdessä: 4H-kerhot pyrähtävät käyntiin alkusyksystä

Iloista toimintaa, parhaita kavereita ja yhdessä viihtymistä. 4H-kerho on sinun juttusi, jos haluat tehdä ja kokeilla uusia asioita. Kerhossa ollaan kavereiden kanssa ja vaikkapa keppikrossaillaan, kokataan, pelataan ja retkeillään.

Kerhoon voit tulla turvallisin mielin, sillä ohjaajanasi toimii koulutettu vapaaehtoinen kerhonohjaaja. Hänen kanssaan te kerholaiset saatte yhdessä suunnitella kerhokauden ohjelman. Näin kaikkien ehdotukset tulevat kuulluiksi. Ovi kerhoon aukeaa, kun täytät 6 vuotta.

Kerhoissa on sellainen toimintatapa, että jokainen saa tehdä itse. Monissa 4H-kerhoissa tehdään TOP-tehtäviä, joiden ideana on Tekemällä Oppii Parhaiten. 4H-kerhoissa tehdään yleensä joka kerralla eriaiheisia juttuja. 4H-teemakerhoissa taasen keskitytään useampia kertoja yhteen tiettyyn aihepiiriin, kuten luontoon, lemmikkeihin ja mediaan. Tehtäviä on monelta aihealueelta, ja niitä on satoja.

4H on antanut minulle tietoja ja taitoja ja eväitä tulevaisuuteen. En varmaan vieläkään osaisi tehdä pullia, ellei niitä olisi niin monesti 4H-kerhossa tehty.

4H-kerhoja on myös nuorille

Suurin osa 4H-kerhoista on suunnattu lapsille, mutta kerho sopii hyvin harrastukseksi myös nuorille. Kerhon voi perustaa yhteisen mielenkiinnon kohteen ympärille, oli sitten minkä ikäinen tahansa. Miltä kuulostavat esimerkiksi Mangakerho, Moottorikerho tai Leffakerho?

Kerhomahdollisuuksien kirjo on monipuolisuudessaan upea. Ja mikäpä on sen kivempaa kuin yhdessä harrastaminen samasta asiasta kiinnostuneiden kavereiden kanssa.

4H-kerhoon pääsemiseksi tai sen perustamiseksi sinun ei tarvitse muuta kuin ottaa yhteyttä lähimpään 4H-yhdistykseen.

Kerholaiset suunnittelevat toimintaansa aina yhdessä kerhonohjaajan kanssa. Ohjaaja on koulutuksen tehtävään saanut nuori tai aikuinen vapaaehtoinen. Voisiko kerhon ohjaaminen olla sinun juttusi, uusi harrastus?

Kerholaiset saavat ohjaajien avulla onnistumisen kokemuksia ja sinä ohjaajana ihan varmasti onnistumisen elämyksiä. Jos ei olisi ohjaajia, ei olisi kerhojakaan, eli ei olisi mitään kivaa.

Kainuussa 4H-kerhot ovat pyörähtäneet käyntiin tällä viikolla tai käynnistyvät ensi viikolla. 4H-kerhoja on kymmeniä erilaisia, joista on helppo valita mieleisensä. 4H-kerhoihin mahtuu hyvin mukaan. Uusien kerholaisten kannattaa ottaa yhteyttä oman paikkakunnan 4H-yhdistykseen tai ilmoittautua suoraan yhdistyksen nettisivujen kautta haluamaansa kerhoon.