Yhdessä: 4H:n kautta kiinni työelämään

Kirjoittaja on toiminnanohjaaja Kuhmon 4H-yhdistyksessä. Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

On taas se aika vuodesta, kun tuhannet nuoret hakevat tai ovat jo hakeneet tulevan kesän kesätöihin. Myös Kuhmon 4H-yhdistykseen on tullut mukavasti hakemuksia ja rekry jatkuu vielä huhtikuulle saakka.

Tulevana kesänä yhdistys aikoo palkata nuoria edellisvuosien tapaan muun muassa metsän istutukseen, kesäkahvilaan apulaisiksi, leirien apuohjaajiksi sekä työpalvelutyöhön, joka voi kesällä olla esimerkiksi ruohonleikkuuta tai vaikkapa halkohommia.

Vaikka 4H:lle onkin helppo työllistyä matalalla kynnyksellä, ei hommiin silti tarvitse ryhtyä ihan kylmiltään, koska yhdistys järjestää kaikille nuorille Työt alkavat -koulutuksen ennen töiden alkamista.

Koulutuksen jälkeen nuori tietää mm. vastuistaan ja velvollisuuksistaan työntekijänä, työturvallisuudesta sekä käytännön tietoa tulevasta työstään.

– Viime vuonna petrasimme hyvin nuorten työllistämisessä. Edellisvuotiseen verrattuna maksoimme palkkoja roimasti enemmän ja vähintään samaan tavoitteeseen on pyrkimys päästä tänäkin vuonna, iloitsee Kuhmon 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Katriina Sorjonen .

Kesätyöllistämisen lisäksi Kuhmon 4H-yhdistykseen työllistyy nuoria ympäri vuoden esimerkiksi kerhonohjaajiksi. Keskiviikkoisin pyörivässä Safkasankarit-kokkikerhossa häärii apuohjaajana 9-luokkalainen Oona Malinen .

Miten Oona päätyi 4H-yhdistykselle kerhonohjaajaksi?

– Minulle tarjottiin töitä sen jälkeen kun olin ollut TET:issä 4H:lla, kertoo Malinen.

Reippaalle ja hyvän asenteen omaavalle nuorelle on ilo tarjota töitä ja nuorten työllistäminen onkin tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Työn kautta nuoret oppivat vastuuta ja yritteliäisyyttä sekä saavat arvokasta työkokemusta.

– Parasta kerhonohjauksessa on ollut, kun saa työskennellä lasten kanssa ja siitä tienaa rahaa, summailee Oona Malinen parhaita puolia työnteossaan. Myös tulevan kesän työpaikka on haettuna ja toiveissa on päästä kokeilemaan kaupan alan töitä.

Myös 4H-yrittäjyys on mielenkiintoinen vaihtoehto, jos mieluista kesätyötä ei löydy tai nuorta muutoin kiinnostaa kokeilla kevyesti yrittäjyyttä.

– Jos 4H-yrittäjyys kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä oman kunnan 4H-yhdistykseen ja kysellä lisätietoa, vinkkaa toiminnanjohtaja Sorjonen.

Yritysideoissa vain taivas on rajana ja moni perustaakin yrityksen omien mielenkiinnon kohteiden pohjalta. Kuhmon kaupunki myöntää tänäkin vuonna 300 euron arvoisen yrityssetelin nuorelle, joka 4H-yrityksen perustaa. Kesätyösetelin voi siis halutessaan vaihtaa yritysseteliksi.

– Yrityksen voi toki perustaa ilman yritysseteliäkin, vaikkapa oman kesätyön lisäksi. Yrittäjänä toimimisessa hyvä puoli on juuri siinä, että voit tehdä töitä omien aikataulujesi ja menojesi mukaan, kertoo Sorjonen.

Viime vuonna yhdeksän nuorta perusti 4H-yrityksen Kuhmon 4H-yhdistyksessä. Yrittäjiä toimi monella eri alalla. Parilla nuorella oli esimerkiksi kalastus- ja marjastusyritys, kolmas taas perusti raivausyrityksen. Myös tänä vuonna yhdistys kannustaa nuoria yrittäjyyteen ja eväät yrityksen perustamiseen saa käymällä yrityskurssin, jonka voi käydä esimerkiksi sähköisesti netissä.

