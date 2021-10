Yhdessä: 4H:n kautta työllistyi kesällä yli 5 000 nuorta

4H-järjestö on panostanut tänä vuonna voimakkaasti nuorten työllistämiseen, koska koronaepidemian vuoksi nuorilla on ollut vaikeuksia löytää kesätöitä. Nuorten kesätyöllistämisen avuksi 4H-järjestö toteutti Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjan.

4H-järjestön Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjassa tarjottiin viime hetken kesätyömahdollisuuksia 15–17-vuotiaille nuorille, jotka olivat jäämässä ilman kesätyöpaikkaa. 415 nuorta sai kampanjan kautta kesätyön, mikä ylitti ennalta asetetut tavoitteet.

– Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjan avulla 4H pystyi tarjoamaan viime hetken kesätyöpaikkoja nuorille, jotka olivat muuten jäämässä ilman kesätyötä. Ensimmäiset työkokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja moni kampanjan kautta työllistynyt nuori sai nyt ensikosketuksensa työelämään, kertoo hankkeesta vastaava 4H:n aluejohtaja Mari Niska .

Kampanjassa oli mukana 50 4H-yhdistystä ympäri Suomea. Kainuusta kampanjaan osallistui Kuhmon 4H-yhdistys. Yhdistykset järjestivät 4H Cafe -tilaisuuksia, joissa nuorille välitettiin tietoa paikallisista kesätyömahdollisuuksista ja heitä autettiin hyödyntämään omia vahvuuksiaan kesätyön hankinnassa

Nuorten kesäyrittäjyys on kasvattanut suosiotaan parin viime vuoden aikana. Yhä useampi nuori on halunnut työllistää itse itsensä, kun kesätyöpaikan saaminen on koronapandemian aikana ollut tavallista epävarmempaa. Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjassa nostettiin esiin 4H-yrittäjyyttä, joka on 13–28-vuotiaille nuorille suunnattu yrittäjyyden malli.

Kampanjassa nuorten valmiutta 4H-yrittäjyyteen tuettiin 4H-yrityskoulutuksella. Paikalliset 4H-yhdistykset järjestävät osana toimintaansa yrityskoulutuksia, joista saa hyvät valmiudet oman 4H-yrityksen perustamiseen.

Nuorten työtehtävät vaihtelivat nuorisotoiminnan ohjaamisesta erilaisiin 4H-työpalvelutehtäviin. Osa nuorista sai työpaikan oman paikkakuntansa yrityksistä niin, että paikallinen 4H-yhdistys toimi heidän työantajinaan.

Nuorten, erityisesti alle 18-vuotiaiden, työllistäminen on 4H-järjestön ydintoimintaa ja Kadonneen kesätyön metsästys -kampanja toi osaltaan näkyväksi tätä vuosittaista työtä. Kaiken kaikkiaan kesäkuukausien eli touko–elokuun aikana 4H-yhdistyksissä työllistettiin yhteensä yli 5 000 nuorta.

– Ensimmäinen ovi työelämään aukeaa usein kesätöistä, missä opitaan olennaisia työelämätaitoja. Työ kasvattaa myös nuorta vastuuseen ja antaa osallisuuden sekä onnistumisen kokemuksia. Karttunut kokemus vahvistaa nuoren itsetuntoa ja voi tukea myös uravalinnassa. Kaikki nuoria työllistävät tekevät erittäin tärkeän teon, painottaa 4H:n työllistämisasiantuntija Anu Parviainen .

