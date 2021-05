Yhdessä: 4H-yhdistyksessä tahti kiihtyy kesää kohti

Kirjoittaja on Kuhmon 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Kesän tulo lähestyy ja lomat lapsilla ja nuorilla häämöttää aidan takana, mutta Kuhmon 4H-yhdistyksessä vain tahti kiihtyy. Kesä on yhdistyksessä nuorten työllistämisen aikaa, sekä kerhojen jäädessä kesätauolle, leirit ja erilaiset harrastekurssit täyttävät toimintatarjontaa.

Kuhmon 4H-yhdistys tarjoaa monipuolisesti nuorille kesätöitä. Paikkoja on mm. kesäkahvilaan Syväjärvelle, joka avaa ovensa kesäkuussa ja sulkee ovensa elokuussa.

Tälle keväälle peruskoulun päättävä Oona Huotari on hakenut kesätöihin kesäkahvilaan. Hänet sai hakemaan paikkaa kiinnostus kahvilatyöstä. Jatko-opintoja Oona ei kuitenkaan samaiselle alalle suunnittele, vaan kesän jälkeen hän suuntaa jatko-opiskeluihin Kuhmon yhteislukioon.

– Hyvää fiilistä ja kesäisiä säitä, kertoo Oona odottavan tulevalta kesätyöltä.

Täysin uusi tuttavuus Oona ei yhdistyksen palkkalistoilla ole, vaan viime kesänä hän työllistyi metsänistutustöihin.

– Rankkaa, mutta hauska kokemus, ei työtä kummempaa, summaa Oona fiiliksiä viime kesästä.

Metsänistutustöihin yhdistys on palkannut nuoria useana vuonna.

– On positiivista nähdä, että istutusjoukko ei koostu vain pojista, vaan yhä enemmän joukossa on tyttöjä ja tänäkin vuonna hakemuksia on tullut tasaisesti kummaltakin sukupuolelta, toteaa Kuhmon 4H-yhdistyksen toiminnanohjaaja Johanna Huotari .

Peruskoulun päättää tänä keväänä myös Jere Haverinen , joka suuntaa työntäyteisen kesän jälkeen opiskelemaan logistiikka-alaa. Jere on jo kolmatta kesää istutustöissä ja kysyessä häneltä motiiveja, niin ensimmäisenä hän mainitsee "tienestit, työ tehdään hänelle hyvään aikaan heti kesän alussa, kunto kasvaa ja tykkää ulkotöistä".

– Toki, ei työ aina ole yhtä juhlaa, vaan viihtyvyyteen vaikuttaa hyttysten määrä ja sää, toteaa Jere.

Istutustöiden jälkeen Jere menee paikalliseen puualan yritykseen kuukaudeksi töihin. Tarjonta kesätöistä on Jeren mielestä Kuhmossa hyvä ja hänelle ei ole ollut ongelmaa löytää töitä. Nuorten oma aktiivisuus töiden saannissa vaikuttaa paljon ja niin kuin Jere toteaa, että hän meni paikan päälle ja kysyi töitä yrityksestä ja sai töitä.

– On paljon työpaikkoja, joita ei ilmoiteta, joten kannustamme nuoria menemään paikan päälle ja kysymään töitä. Muita yhdistyksen kesätyöpaikkoja nuorille on lasten leirien ja kurssien ohjaus, työpalvelutyö, sekä marjanosto-pisteen työntekijänä. Työllistäminen/rekrytointi on nyt kiivaimmillaan ja tänä vuonna tuli ennätysmäärä hakemuksia. Haluamme tarjota mahdollisemman monelle nuorelle kesätöitä ja onnistuneen työkokemuksen, summaa Johanna.

Kuhmon 4H-yhdistys tuli valituksi mukaan 4H-liiton Kadonneen kesätyön metsästys-hankkeeseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat 15-17-vuotiaat nuoret, joilla ei ole vielä kesätöitä tulevana kesänä ja tavoitteena on tarjota kesätyömahdollisuuksia heille. Hankkeen puitteissa järjestään 4H-cafe-tapahtumia, joissa tarjoamme nuorille tietoa yhdistysten kesätyömahdollisuuksista, etenkin 4H-yrittäjyydestä. Aina ei työpaikkaa löydy, vaikka olisi kuinka aktiivinen hakemisessa.

– Viime kesänä koronan jyllätessä meillä oli ennätysmäärä nuoria 4H-yrittäjiä, johtuen peruuntuneista kesätyöpaikoista, kertoo Johanna ja toteaa, että tuleva kesä näyttää paremmalta nuorten kesätyöllistymisen suhteen. Kannustamme ja koulutamme nuoria 4H-yrittäjyyteen. 4H-yrittäjyys ohjatusti antaa arvokasta kokemusta nykypäivän työelämääkin ajatellen ja kynnys ryhtyä yrittäjäksi aikuisena madaltuu, Johanna summaa.

Kuhmossa kaupunki tukee nuorten yrittäjyyttä kesätyösetelin mahdollisuudella vaihtaa 4H-yritysseteliksi, jonka arvo on 300€. Viime vuonna 8 nuorta hyödynsi tämän edun ja perustivat 4H-yrityksen.

Jere Haverinen pyörittää jo kolmatta vuotta omaa 4H-yritystään. Hänellä ei yritystoiminta kohdistu pelkästään kesäaikaan, vaan ympäri vuoden. 4H-yrityksen perustamiseen Jere ajautui kolme vuotta sitten juuri sen takia, että oli halu tehdä töitä ja tienata omaa rahaa ja silloin ei ollut kesätöitä tarjolla.

– Parasta yrittäjyydessä on se, kun saa tehdä niitä hommia mistä tykkää ja työkokemus karttuu, Jere toteaa.

Nuorten työllistäminen painottuu suurimmaksi osaksi kesäaikaan. Sekä Jere että Oona toteavat, että voisivat tehdä pientä työtä ympäri vuoden koulunkäynnin ohessa. Näitä työpaikkoja on vähäsen tarjolla paikkakunnalla, mutta 4H-yrityksen kautta tämä voisi toteutua.

Lapsille Kuhmon 4H-yhdistys tarjoaa tänäkin kesänä monipuolista toimintaa. Tarjonnassa on, niin perinteiksi muodostuneita toimintoja, kuin uusiakin. Viikon kestävät puuhisleirit ovat vuodesta toiseen suosittuja ja niihin ilmoittautuminen on parhaillaan menossa.

Heppaleireille ilmoittautumiset käyvät kiivaana ja tarjolla on tänä kesänä viisi päivän kestävää leiriä, jotka alkavat olla jo täysiä. Puuhisleirit ovat monipuolisia leirejä, joissa korostuu 4H-teemat; kädentaidot, luonto/metsä, koti ja keittiö, eläimet ja luova toiminta. Päivät rakentuvat näiden teemojen ympärille tekemällä oppimisen pedagogiikalla.

Teemakursseja on kesällä mm. koru-, karkki-, kokki- ja kalastuskursseja. Nuorille järjestämme eräleirin yhteistyössä seurakunnan kanssa.

– Kuhmossa 4H-toiminta ei keskity vain keskustan alueelle, vaan viemme toimintaa myös sivukylille leirien, tapahtumien ja kurssien muodossa, kertoo Johanna.

– Liikkuvan nuorisotyön kehittämishankkeen puitteissa liikumme Tule Luo-autolla läpi vuoden ja laajasti pitkin Kuhmoa. Yhteistyö kylien kanssa korostuu ja tulevalle kesälle olemme jo suunnitelleet yhteisiä tapahtumia usean kyläyhdistyksen kanssa. Viime kesänä koimme tapahtumaköyhyyttä, mutta tänä kesänä toivomme, että suunnitellut omat ja yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa onnistuisi, toteaa Johanna.

Näillä mennään tämä kesä ja toivotaan terveyttä ja lämpöä!

