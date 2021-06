Yhdessä: 4H-yhdistykset työllistävät kymmeniä metsänistutukseen

4H-järjestön tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä.

4H-yhdistykset työllistävät nuoria metsän istutukseen joko suoraan omana toimintana tai 4H:n Taimiteon kautta. Taimiteon ideana on mahdollistaa yksityisten henkilöiden tai yritysten hiilijalanjälkikompensaatio ostamalla istutettava puun taimi, joka 4H-nuorten toimesta istutetaan.

Taimiteossa lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan Suomessa on tälläkin hetkellä noin 100 000 hehtaaria tällaisia maa-alueita, jotka soveltuisivat metsitettäväksi.

4H-järjestön tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusia puita syntyisi yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta.

Taimien istuttaminen tarjoaa kesätyömahdollisuuksia monille nuorille eri puolilla Suomea. Kainuussa Kuhmon 4H-yhdistyksen nuoret ovat istuttaneet taimia usean vuoden ajan metsähoitoyhdistykselle ja yksityisille maanomistajille.

Tänä vuonna Kuhmossa on palkattu kahdeksan nuorta taimien istutukseen. Istutukset kestävät reilun kaksi viikkoa loppuen juhannukseen. Istutuskohteita on neljä eri puolella Kuhmoa. Istutettava maa-ala on yli 17 hehtaaria.

Lähellä Kainuuta Taimiteon istutuksia on ollut Utajärvellä ja Pyhäjärvellä. Utajärvellä on istutettu Pehkeensuolle, jonne tulee Accountorin Kasvunmetsä. Pyhäjärvellä on istutettu sähköverkkoyhtiö Elenian purettujen ilmajohtojen alta vapautuneita johtokatuja.

– Elenian ja heidän asiakkaidensa ansiosta pystymme tarjoamaan nuorille kesätyöpaikkoja paikallisesti. Se on erittäin tärkeää varsinkin näin poikkeusaikoina, jolloin nuorten on vaikeaa työllistyä. 4H haluaa antaa nuorille myös työkokemusta metsäalan töistä. Taimiteko mahdollistaa tämän, kommentoi Suomen 4H-liiton kumppanuuspäällikkö Tarja Anttonen .

Kirjoittaja on 4H-liiton vt. järjestöpäällikkö.

Mikä Taimiteko Kuinka mukaan Taimitekoon? 1. Organisaatiolla on laskettuna hiilidioksidipäästönsä tai tiedossa summa, jonka verran haluaa laittaa hankkeeseen. 2. Laskuri laskee paljonko kompensaatio tulisi maksamaan, kuinka paljon istutetaan metsää. 3. Organisaatio/yhteisö ottaa yhteyttä 4H:hon. 4. 4H ja paikalliset toimijat etsivät yhdessä metsitettävät maa-alueet. 5. 4H rekrytoi nuoret ja kouluttaa nuoret istutustyöhön. 6. Nuoret tekevät istutustyön ja saavat siitä rahallisen korvauksen.

