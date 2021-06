Yhdessä: Avoimet Kylät paikallisesti ja digitaalisesti verkossa – Kainuusta mukana parikymmentä kylää

Avoimet kylät on kesäkuun toisena lauantaina järjestettävä valtakunnallinen tapahtumapäivä, jona sadat kylät ympäri Suomen kutsuvat tutustumaan toimintaansa ja järjestävät tapahtumia. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Kylät ry, Kainuun Nuotta ry/muut maakunnalliset kyläyhdistykset, ja paikalliset yhdistykset ja aktiivit.

Avoimet kylät tapahtumaa on järjestetty vuosittainen jo kymmenen vuotta. Tapahtuman ajatuksena on tuoda esille kylien toiminnan monipuolisuutta ja vaikuttavuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tapahtumapäivässä kylien sisältö on muodostunut kulttuurista, liikunnasta, luennoista, yritysten esittelystä, kilpailuista, kirpputoreista näyttelyistä ja muista kylien toimintaa esittelevistä sisällöistä.

Avoimet kylät -päivä 12. kesäkuuta toteutetaan tänäkin vuonna koronatilanteen vuoksi turvallisesti myös verkossa. Avoimet kylät verkossa -päivä on vuoden 2020 suurin verkossa toteutettava kylätapahtuma Suomessa. Osallistujakyliä arvioidaan ennakkotietojen perusteella Kainuussa olevan 15–20 ja valtakunnassa yli 500.

Käytännössä valtakunnallista Avoimet Kylät -päivä toteutetaan paikallisena tapahtumana sekä verkkotapahtumana. Tapahtumassa kylät saavat esitellä vetovoimatekijöitään. Kylä voi julkaista verkossa Avoimet Kylät -päivänä esimerkiksi aiemmin kuvattuja videoita, vanhoja kuvia kuvagalleriana tai esimerkiksi kylähistoriikin, ulkoilureittejään ja retkikohteitaan. Sisältö on vapaa, kunhan aineisto on digitaalisena ja siihen on julkaisuluvat tekijältä.

Avoimet Kylät -teemoina ovat tänä vuonna erityisesti maallemuutto ja lähimatkailu. Toki on mahdollista järjestää paikallisista tarpeista nousevia tapahtumia. Kannustamme mukaan tapahtumaan kylien lisäksi kaikkia Suomen kuntia, jotka voivat markkinoida esimerkiksi kylien tontteja ja asuntoja.

Avoimet Kylät -päivän tapahtumaan ja verkkototeutukseen voi osallistua poikkeuksellisen matalalla kynnyksellä. Tärkeintä on, että saadaan upeat kylät esille nyt turvallisesti myös korona-aikana. Osoitteesta avoimetkylat.fi löytyy valmista materiaalia päivän markkinointiin kylien ja kuntien omissa kanavissa. Samasta paikasta löytyy myös vuoden 2020 kartta ja sinne linkatut kohteet. Käy kurkkaamassa!

Tapahtumapäivänä avoimetkylat.fi-sivustolle julkaistaan Suomen kartta, josta pääsee linkkien avulla tutustumaan kylien tuottamaan sisältöön. Tavoitteena on innostaa kaikkien aikojen suurin määrä kyliä mukaan tuottamaan erilaista sisältöä. Samalla päivään tuotettu sisältö toimii kylien markkinointimateriaalina.

Päivän tavoitteena on näyttää kylien digiosaamista ja sopeutumiskykyä poikkeusoloissa. Avoimet Kylät verkossa -päivän toteutukseen voi osallistua matalalla kynnyksellä. Tästä tapahtumaosasta tarkemmin osoitteesta www.avoimetkylat.fi.

