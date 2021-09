Yhdessä: Harrastusviikko muistuttaa harrastamisen tärkeydestä

Ensi viikolla 6.-12.9. vietetään jälleen valtakunnallista harrastusviikkoa. Lasten ja nuorten omasta toiveesta syntyneen harrastusviikon tavoitteena on tuoda oman paikkakunnan harrastustoiminnan mahdollisuuksia tutustuttavaksi ja kokeiltavaksi lasten ja nuorten lähelle.

Keskeisessä roolissa ovat lasten ja nuorten toiveet huomioiden paikkakunnan mahdollistama tarjonta. Tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori voisi löytää itselleen mieleisen harrastuksen; oli se sitten liikkumista, lukemista tai mopon rassausta.

Harrastustoiminta on keskeinen osa lasten ja nuorten elämää. Etenkin nuorilla harrastustoiminnassa korostuvat myös sosiaalisuus ja yhdessä olon merkitys. Valtakunnallisesti huolenaiheena on kuitenkin harrastustoiminnan polarisoituminen.

On lapsia, joilla on useita harrastuksia, mutta on myös lapsia ja nuoria, jotka eivät ole minkään harrastustoiminnan piirissä. Syyt voivat olla taloudellisia tai johtua esimerkiksi pitkistä etäisyyksistä johtuvista kulkemisen haasteista. Yhdenvertaisuuden lisäämiseksi lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen onkin yksi opetus- ja kulttuuriministeriön tämän hetken painopisteistä.

Valtakunnallisen harrastamisen Suomen mallin avulla halutaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollistaa edes yksi mielekäs ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Kuntien hakeman ja saaman erityisavustuksen myötä esimerkiksi Sotkamossa on tulevana syksynä tarjolla ennätysmäärä erilaista kerhotoimintaa koulupäivien yhteydessä.

– Olemme pystyneet laajentamaan ja monipuolistamaan merkittävästi lapsille ja nuorille tarjottavaa harrastustoimintaa, iloitsee koulukoordinaattorina Sotkamossa työskentelevä Juhani Määttä .

Koulun kerhotoiminta voi olla monelle lapselle ja nuorelle hieno mahdollisuus päästä kokeilemaan ja harrastamaan erilaisia asioita. Esimerkiksi Sotkamossa Salmelan koululla on tarjolla niin liikuntaan liittyvää kerhotoimintaa kuin myös valokuvaus- tai koodauskerhoja.

– Meillä on edelleen paljon opettajien pitämiä kerhoja, mutta Suomen mallin myötä yhteistyö muiden toiminnan järjestäjien kanssa on lisääntynyt, Juhani Määttä kertoo.

Harrastusviikon idea on avata koulujen ovet juuri paikallisille harrastustoiminnan järjestäjille. Yksi kouluyhteistyöhön mukaan ilmoittautunut taho Sotkamossa on Vuokatti Team Sport.

– Haluamme erilaisten lajikokeilujen avulla antaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden tutustua jalkapalloon ja jääkiekkoon sekä samalla antaa opettajille lisää ideoita liikuntatunneille, kertoo seuran varapuheenjohtaja Harri Heikkinen .

Vallitsevassa pandemiatilanteessa ulkopuolisten toimijoiden vierailut kouluissa on kuitenkin haasteellista toteuttaa. Sen myötä Kainuun Liikunta aktivoi kainuulaisia liikunta- ja urheiluseuroja järjestämään harrastusviikolla avointen ovien tilaisuuksia olemassa olevan toiminnan yhteydessä teemalla "ota kaveri mukaan". Esimerkiksi Vuokatti Team Sport mahdollistaa harrastusviikon aikana maksuttomia tutustumismahdollisuuksia toiminnasta kiinnostuneille lapsille.

– Uudet harrastajat ovat aina tervetulleita toimintaan, mutta esimerkiksi näin jääkiekkokauden alussa harrastusviikon avoimet ovet -teema antaa meille viestinnällisesti tukea toiminnan ja ryhmien käynnistämiseen, kuvaa Harri Heikkinen harrastusviikon merkitystä heidän seuralleen.

Mikä Harrastusviikko Kainuun Liikunta on koonnut omille nettisivuilleen kaikki harrastusviikkoon mukaan ilmoittautuneet toimijat. Toiminnassa huomioidaan vallitsevat viranomaisten antamat koronamääräykset ja ohjeet, mikä voi muuttaa alkuperäisiä suunnitelmia.

Harri Heikkinen