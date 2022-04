Yhdessä: Kainuun 4H-yhdistykset valmistautuvat vilkkaaseen leirikesään

Jokaisella leirillä on aina aikuinen vastuuohjaaja, joka on vastuussa leiriläisistä ja toiminnasta.

4H järjestää monipuolista leiritoimintaa. Leireillä kokataan, leikitään, retkeillään, pelataan ja opitaan kädentaitoja. Sellaista kivaa tuskin on olemassakaan, mitä 4H-leireillä ei joskus olisi kokeiltu.

Pääasiassa 4H-leirit ovat päiväleirejä, mutta on myös yönylileirejä. Jokaisella leirillä on aina aikuinen vastuuohjaaja, joka on vastuussa leiriläisistä ja toiminnasta. 4H-leirit ovat pääasiassa tarkoitettu 6–12-vuotiaille, mutta leirejä löytyy vanhemmille nuorille. Paikkakunnan leireistä saa lisätietoa paikallisen 4H-yhdistyksen nettisivuilta ja somekanavista.

Kesäleireille ilmoittautuminen on alkanut paikallisten 4H-yhdistysten nettisivuilla. Suomen ja Kainuun 4H-yhdistykset odottavat ensimmäistä normaalia leirikesää kahteen kesään, jolloin koronatilalle esti osan leiritoiminnasta. Kainuun 4H-yhdistysten tulevan kesän leiritoimintaan kuuluvat muun muassa elämysleirit, luonto- ja maatilaleirit, koiraleirit, kokkileirit, kädentaitoleirit ja eräleirit.

Lisäksi leiritoimintaan kuuluvat retket kuten Suomussalmen 4H-yhdistyksen järjestämä Power Park -retki yläkainuulaisille lapsille ja nuorille.

– Meillä on uusina leireinä Sotkamossa järjestettävät erä- ja luontoleirit 6–9-vuotiaille sekä yönyli tapahtuva eräleiri 10–14-vuotiaille. Sotkamossa ei ole ollut 4H:n järjestämiä leirejä useaan vuoteen. Toivottavasti lapsia ja nuoria tulisi leireille. Olemme esittelemässä leirejä Kunnon Vappu -tapahtumassa lauantaina 30.4 Vuokatti Areenalla, kertoo Johanna Huovinen Kajaanin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja.

4H-leirit ovat suosittuja ja haluttuja lasten ja nuorten keskuudessa. Vuonna 2019, ennen koronapandemiaa, leireillä oli kävijöitä huimat yli 25 000, joka tarkoittaa 55 000 leiripäivää. Viime vuonna oli lähes 27 000 leiripäivää ja leirillä kävijöitä koronatilanteesta huolimatta lähes yhdeksän tuhatta. Tänä vuonna on tavoite päästä lähelle vuoden 2019 lukuja.

Kirjoittaja on vt. järjestöpäällikkö Suomen 4H-liitossa. Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.