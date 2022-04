Yhdessä: Kainuun Urheilugaalassa muistellaan kuluneen urheiluvuoden sykähdyttävimpiä hetkiä

Kainuun Urheilugaala järjestetään ensi viikon perjantaina vappuaatonaattona Ravintola Wanhalla Kerholla Kajaanissa. Gaalassa palkitaan vuonna 2021 menestyneitä kainuulaisia urheilijoita, urheilun ja liikunnan taustavoimia sekä jokaisesta Kainuun kunnasta vuoden liikuntateko.

Viime vuonna Kainuun Urheilugaala järjestettiin koronapandemian vuoksi poikkeuksellisesti verkkolähetyksenä niin, että yleisö juhli urheiluvuoden sykähdyttävimpiä hetkiä omilla kotisohvillaan. Myös palkitut kävivät pokkaamassa palkinnot poikkeuksellisesti porrastetusti gaalastudiossa.

Tänä vuonna gaala päästään järjestämään perinteisin menoin, ja urheilun ystävät saavat juhlia yhdessä.

Palkintojenjaon lisäksi illan ohjelmassa on muun muassa tervetulomalja ja kolmen ruokalajin juhlaillallinen sekä Kajaani Dancen tanssiesitys. Gaalassa musiikista vastaa kajaanilainen laulaja-lauluntekijä Johannes Piste.

Lisäksi illan aikana paljastetaan Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Fame -kunniagalleriaan tänä vuonna nostettavat henkilöt. Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Fame on kunnianosoitus kainuulaisen urheilun sankareille ja liikunnan merkkihenkilöille. Kunniagalleriaan voidaan nimetä henkilöitä, jotka ovat kuuluneet omassa urheilulajissaan maailman eliittiin tai ovat muutoin vaikuttaneet poikkeuksellisella tavalla kainuulaiseen liikuntaan ja urheiluun.

Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Fame perustettiin vuonna 2020, jolloin kunniagalleriaan nimettiin kaikki neljä kainuulaista olympiavoittajaa: Heikki Savolainen, Veikko Kankkonen, Väinö Markkanen ja Toini Gustafsson-Rönnlund . Vuonna 2021 kunniagalleriaan pääsivät kaikki viisi kainuulaista paralympiavoittajaa: Erkki Seppänen, Alli Hatva, Ari Lehto, Jari Kurkinen ja Minna Leinonen.

Kainuun Urheilugaalan tavoitteena on antaa tunnustusta huipulla oleville ja sinne tähtääville kainuulaisille urheilijoille sekä liikunnan ja urheilun taustavoimille.

Kainuun Urheilugaala järjestetään tänä vuonna 12. kerran, ja gaalan järjestelyistä vastaa Kainuun Liikunta.

Kirjoittaja on hankekoordinaattori Kainuun Liikunnassa. Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.