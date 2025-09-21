Paikallisuutiset

Taneli Ylisirniö muutti jalkapallon perässä Kuusamosta Kajaaniin opiskelemaan lukion toiselle luokalle. Kuva: Teemu Takalo

Yhdessä: Kajaanin urheilukampus vetää opiskelijoita myös Kainuun ulkopuolelta

Voisiko urheilusta löytyä ratkaisu nuorten naisten tavoittamiseen?

Teemu Takalo Kainuun Sanomat

Urheilussa menestyksenajat ja hieman heikommat kaudet monesti vuorottelevat. Näin on Kajaanissakin, jossa kilpailumenestystä aikuisten tasolla ei ole viime vuosina tullut kovin laajasti.

Urheiluseuroissa löytyy kuitenkin edelleen vahva usko tulevaisuuteen. Vahvuutta haetaan esimerkiksi urheiluakatemian toiminnasta Kajaanin urheilukampuksen alla, jossa mukana olevat seurat tarjoavat urheiluun panostaville 2. asteella opiskeleville nuorille mahdollisuuden urheilla tavoitteellisesti opintojen ohessa. Samalla seurat tekevät koko Kainuun kannalta tärkeää pito- ja vetovoimatyötä pitäen kainuulaiset urheilijanalut mahdollisimman pitkään kotimaakunnassa ja tuoden muualta tulevia urheilevia opiskelijoita rakentamaan tulevaisuuttaan Kainuussa.

Jalkapallon ja opiskelun yhdistäminen toivat Kuusamosta Kajaaniin

Kajaanin Hakassa pelaava kuusamolainen jalkapalloilija Taneli Ylisirniö on hyvä esimerkki urheilukampuksen merkityksestä. Kun kotipaikkakunnalta ei enää löytynyt joukkuetta, tie vei Kajaanin lukioon ja urheilukampuksen toimintaan.

– Koska akatemia tarjosi hyvin treeniaikaa, olosuhteet olivat erinomaiset ja lukio-opintojen suorittaminen oli mahdollista Kajaanissa, niin tuloa ei tarvinnut kauan miettiä, Ylisirniö kertoo.

Ylisirniön mukana Kajaaniin muutti myös joukkuetoveri Pauli Peltoniemi. Tämä osoittaa, että urheilukampus toimii houkuttimena kokonaisille pelaajapoluille, joita esimerkiksi jalkapallossa on rakennettu Kuusamon ja Kajaanin välille aina nappulaliigasta lähtien.

Sujuvaa arkea ja uusia ystäviä

Kajaanin vahvuuksiin urheilu- ja opiskelukaupunkina kuuluu urheilijoiden arkea helpottava kompakti kaupunkirakenne. Treenipaikat, koulut ja asuminen sijaitsevat lähellä toisiaan, mikä säästää aikaa ja energiaa.

– Lyhyet välimatkat ja hyvä yhteishenki tekevät harjoittelusta sujuvaa. Olen tutustunut myös muiden lajien urheilijoihin, esimerkiksi jääkiekkoilijoihin, Ylisirniö kertoo.

Yhteistyötä ja kehittämistä

Kajaanin urheilukampuksen voima piilee yhteistyössä. Seurojen, valmentajien ja oppilaitosten hyvä yhteistyö luo pohjan sille, että pienillä resursseilla on pystytty pyörittämään valmennustoimintaa vuosittain kaikkiaan yli 200 nuorelle urheilijalle yläkoulusta ammattikorkeakouluun.

Valmentajien keskinäinen koordinaatio ja koulun tuki antavat perustan myös urheilijan arjelle. Lisäksi yhteistyö Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa tarjoaa seuroille lisää valmennusresursseja ja vastaavasti liikunta-alan opiskelijoille mielekkäitä harjoittelupaikkoja.

Koko kaupungin elinvoimatekijä

Urheilukampuksen merkitys näkyy paitsi seurojen toiminnassa myös koko Kaupungin elinvoimassa. Kun nuori muuttaa urheilun vuoksi Kajaaniin, hän tarvitsee vuokra-asunnon ja käyttää paikallisten yrittäjien palveluita. Parhaassa tapauksessa nuori jää paikkakunnalle pidemmäksi aikaa.

Ylisirniökin aikoo suorittaa lukion jälkeen vähintään varusmiespalveluksensa Kajaanissa. Näin urheilukampuksen Kainuun prikaati -yhteistyö sitoo nuoria kaupunkiin myös opintojen jälkeen ja on tärkeä osa seurojen urheilijanpolkua.

– Armeijan jälkeisestä opiskelupaikasta en osaa vielä sanoa, mutta jos Kajaanin opiskelumahdollisuudet vastaavat tulevaisuuden haaveita, niin miksen voisi asua Kajaanissa pidempäänkin, Ylisirniö toteaa.

Karri Hentilä (vasemmalla) heittää pallon päättäjille, ja toivoo heiltä rohkeutta panostaa urheilun kehittämiseen niin kajaanilaisten hyvinvoinnin kuin kaupungin elinvoimankin näkökulmasta. Oikealla Taneli Ylisirniö. Kuva: Teemu Takalo

Investointi tulevaisuuteen

Kajaanin urheilukampuksen tunnettuus vaihtelee tällä hetkellä lajeittain, mutta olosuhteiden puolesta sillä on mahdollisuudet kasvaa isostikin. Jalkapallossa akatemiavalmentajana toimiva Karri Hentilä nostaa esille esimerkiksi tyttö- ja naisurheilun mahdollisuudet.

– Tytöissä ja naisissa urheilukampuksen toiminta voisi Kajaanissa laajentua nopeastikin, sillä siellä puolella akatemiatarjontaa on vähemmän ja joissakin lajeissa tyttöjen harrastaminen on kovassa kasvussa. Samalla se veisi eteenpäin myös Kainuun omaa naisurheilua.

Juuri nuorten naisten saaminen kaupunkiin olisi myös päättäjien mielestä varmasti lottovoitto. Hentilällä onkin kaupungin päättäjille selvä viesti: urheilua ei pidä nähdä vain liikuntana, vaan se voi toimia myös laajemmin kaupungin strategisena valttikorttina.

Urheilukampuksessa toimivat seurat ovat sitoutuneet kehittämään toimintaansa, mikä näkyy positiivisesti seurojen harrastajamäärissä ja pitkällä aikajänteellä myös urheilumenestyksessä. Kilpailuissa, turnauksissa ja leireillä kajaanilaisia seuroja edustavat urheilijat ovat samalla mitä parasta mainosta kaupungille.

Teemu Takalo

Kirjoittaja on Kainuun Liikunnan toiminnanjohtaja. Kainuun Sanomat julkaisee Yhdessä-palstaa verkossa yhteistyössä järjestöjen kanssa.