Kaksoisura vaatii sitoutuneisuutta ja kykyä rytmittää oma arki, mutta antaa mahdollisuuden keskittyä sekä urheilu- että opiskelu-uraan täysipainoisesti.

Ulkona ei ole kovin tyypillinen kainuulainen tammikuun keli: märkää, loskaista ja sateista. Helposti mielikin harmaantuu tällaisella säällä. Kajaanin Pallohallin ilmalukko-pyöröovista kulkiessa tuntuu, kuin astuisi ihan eri maailmaan. Sään harmaannuttama mieli kirkastuu välittömästi nähdessä, miten hyvällä ja positiivisella asenteella ja toisiaan tukien akatemiaurheilijat suorittavat harjoitustaan.

Kajaanin urheilukampuksen akatemiavalmennuksesta vastaavat paikalliset urheiluseurat ja tanssikoulu sekä niissä toimivat ammattivalmentajat ja tanssinopettajat. Kajaanin Hakan päävalmentaja sekä Kajaanin urheilukampuksen akatemian lajivalmennuksesta vastaava Karri Hentilä saa tänään olla treeneissä hieman erilaisessa roolissa seuraten silmä kovana liikunnanohjaajaopiskelijoiden suunnittelemaa ja toteuttamaa lajivalmennusta.

Viime huhtikuussa päättyneen Kajaanin urheilukampuksen kehittämishankkeen yhtenä tuloksena Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajakoulutuksen ja Kajaanin urheilukampuksen välille luotiin yhteistyömalli, urheilukampusharjoittelu-opintojakso. Opintojakson aikana toisen vuosiluokan liikunnanohjaajaopiskelijat osallistuvat urheiluakatemian lajiharjoituksiin suunnittelemalla ja toteuttamalla akatemian harjoituksia.

– Kampusharjoittelu ja yhteistyö liikunnanohjaajaopiskelijoiden kanssa on tuonut monipuolisuutta ja vaihtelua lajiharjoituksiin, ja myös oma ammatillisuus on lisääntynyt tulevia liikunta-alan ammattilaisia ohjatessa, päävalmentaja Hentilä kertoo yhteistyöstä Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajakoulutuksen kanssa.

Kajaanin urheilukampuksen laadukas lajivalmennus ja puitteet ovat tuoneet myös tulosta, ja viime vuosina Kajaanin urheilukampuksen kasvatit ovatkin menestyneet omien lajiensa arvokisoissa. Kajaanin Hakan kasvatti ja akatemiaurheilija Jasper Isohookana siirtyi loppuvuodesta 2022 HJK-Helsingin jalkapalloklubin riveihin. Myös akatemiaurheilijat Arttu Korhonen ja Onni Schroderus kokevat urheilukampuksen tarjoavan heille hienon mahdollisuuden kehittyä omassa lajissaan ja samalla myös opiskella ja saada sitä kautta turvaa urheilu-uran jälkeiseen elämään.

– Akatemia antaa mahdollisuuden monipuolisesti treenata ja kehittää itseään. Jos tarvitsee tukea koulussa tai omassa lajissaan, niin aina saa apua ja ohjausta, Shroderus kertoo.

Korhosesta on tärkeää, että akatemiaurheilijoilla on mahdollisuus käydä Kajaanin vesiliikuntakeskus Kaukavedessä tekemässä oheisharjoittelua.

– Jos sunnuntaina on ollut peli, ja maanantaina on akatemiaharjoitukset, niin olemme menneet Kaukaveteen uimaan kylmä- ja lämpöaltaisiin. Tästä on iso apu tulevaa treeniviikkoa ajatellen, eikä ole paikat niin jumissa ja kipeänä, Arttu Korhonen kuvailee.

Kajaanin lukiossa toisella vuosiluokalla opiskeleva Korhonen on pelannut Hakassa yli kymmenen vuotta. Akatemiatoiminnan yhtenä parhaista puolista hän kokee sen, että treeneissä valmentajalla on mahdollisuus keskittyä enemmän yksilökohtaiseen valmennukseen ja puuttua urheilijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja kehittämisen kohteisiin. Korhonen suorittaa lukio-opintonsa 3,5 vuodessa. Tämä aikataulu tuntuu hyvältä ja joustavalta, ja elämään mahtuu opiskelun ja lajiharjoittelun lisäksi myös hieman vapaa-aikaa.

Korhosen urheiluakatemiakaveri Onni Schroderus opiskelee Kainuun ammattiopistossa liiketaloutta Kajaanissa Vuorikadun kampuksella. 17-vuotias Schroderus on pelannut Kajaanin Palloilijoissa noin viisi vuotta. Shroderus suorittaa toisen asteen opintonsa kolmessa vuodessa, ja Schroderus kokee aikataulun olevan hänelle sopiva. Lukujärjestykseen tuo väljyyttä se, että akatemiatoiminnasta saatavat opintopisteet korvaavat muita kursseja ja opintosuorituksia.

Molemmat nuoret miehet suosittelevat Kajaanin urheilukampustoimintaa kaikille tavoitteellisesti omaa lajiaan harrastavalle nuorelle. Samalla Korhonen ja Schroderus muistuttavat, että kaksoisura vaatii opiskelijalta itsenäisyyttä ja tietynlaista kurinalaisuutta.

– Sitoutuneisuutta ja kykyä suunnitella ja rytmittää omaa arkeaan tämä vaatii. Jos on säännöllinen rytmi elämässä, niin ei tule ongelmaa yhdistää opiskelua ja treenaamista, kiteyttää Korhonen kaksoisuran ytimen ja vaatimukset.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Jutun kirjoittaja Veera Valtanen toimii Kainuun Liikunnalla Kajaanin alueellisen akatemiatoiminnan koordinaattorina

KATSO tästä video. Kuvaaja: Katja Kankkunen, liikunnanohjaajaopiskelija. Työssäoppimisjaksolla Kainuun Liikunnalla