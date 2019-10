Yhdessä: Kansainvälistä väriä Paltamon ruskametsässä

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun NuotanMLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Metsästä kuuluu nuorten innostunutta puhetta suomeksi, saksaksi, italiaksi, ranskaksi ja portugaliksi. Nuorilta löytyy myös yhteinen kieli, englanti.

Paltamon lukioon on viikon ajaksi tullut kansainvälisiä vieraita Erasmus+ -hankkeen kautta. Heidän vierailunsa aikana tutustutaan suomalaiseen metsätalouteen, metsäteollisuuteen ja metsien virkistyskäyttöön.

- Jo keväällä aloimme suunnittelemaan tätä kansainvälistä metsäpäivää, kertoo Suomen 4H-liiton Nuorten metsäyrittäjyys -hankkeen projektipäällikkö Riikka Heikkilä .

Ensimmäisenä vierailupäivänä kansainväliset vieraat suuntaavat Paltamon lukion oppilaiden kanssa maastokohteelle.

- Siellä päästään monitoimikoneen kyytiin ja nähdään, kuinka 120-vuotias kuusimetsä kaatuu ammattimiehen käsittelyssä. Myös kuusen taimia istutetaan juuri muokattuun maahan, kuvailee Heikkilä päivän ohjelmaa.

- Istutustyö kirvoittaa kivasti myös kielen kannat, kun nuoret tekivät töitä kansainvälisinä pareina.

Metsäkohteella työskentelee viisi erilaista metsäammatin edustajaa: metsuri, metsäkoneenkuljettaja, ajokoneenkuljettaja, puutavara-auton kuljettaja, maanmuokkaaja.

Paltamon lukion oppilas Minerva Jokelainen osallistuu metsurin näytösluontoisesti tekemään taimikonhoitotyöhön.

Metsänmittauksessa opetellaan ammattilaisten välineillä mittaamaan puuston pohjapinta-alaa sekä puun pituutta. Suomalaisista metsäammateista kuullaan myös mielenkiintoista tarinaa.

Jokelaisen mielestä päivä on kiva ja monipuolinen.

- Erilaisia ihmisiä on mukava nähdä ja tutustuminenkin alkoi jo eri maiden nuoriin.

Myös italialainen Rebecca Rosso istuttaa innoissaan elämänsä ensimmäistä puuta, kuusen taimea.

Päivä on hänen mielestään ollut innostava ja opettanut paljon uutta.

- Luontohan on myös upea, kun on keltaiset ruskapuut. Puolukoita on voinut syödä suoraan varvusta, huokaa Rosso suomalaisen metsäluonnon kauneutta.

Metsä- ja luontokasvatuksessa lisätään lasten ja nuorten metsä- ja luontotietoutta, oman luontoympäristön arvostamista ja opetellaan ekologista toimintaa, kertoo Heikkilä 4H-järjestön tavoitteista.

Lisäksi lapsille ja nuorille kerrotaan metsään liittyvistä harrastus-, työ- ja yritysmahdollisuuksista.

- Metsä ja luontoasioihin tutustumalla nuoret saavat tietoa metsäalan ammateista ja voivat löytää itselleen ihan oman urapolun, innostaa Heikkilä.

Heikkilän mukaan innokas porukka on kehitellyt ja miettinyt Paltamon kansainvälisen metsäpäivän ohjelman. Mukana on ollut Metsäkeskus, Paltamon lukion opettajia sekä Paltamon 4H-yhdistys. Päivää ovat olleet toteuttamassa myös Pölkky Oy, Mhy Kainuu sekä kainuulaisia metsäpalveluyrittäjiä.

- Monelle kansainväliselle vieraalle tuli elämänsä ensimmäinen kokemus myös nuotiosta, kun lounaaksi paistettiin makkaraa. Hyvät eväät pitää olla, että jaksaa!