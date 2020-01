Yhdessä: Kohti Vuokatti Hiihtoa - tosissaan muttei totisesti

Maaliskuun puolivälissä hiihdettävä Vuokatti Hiihto on pinkimpi kuin koskaan ennen. Sen takaavat tapahtumaan valmistautuvat vantaalaista Downtown 65 Endurance -seuraa edustavat keski-ikäiset miehet, joilla riittää hiihtointoa Etelä-Suomen lumettomasta talvesta huolimatta.

Seuran jäsenet tunnetaan kestävyysurheilutapahtumissa ympäri maailmaa erottuvista pinkeistä edustusasuistaan sekä hyvästä meiningistä, joka tarttuu sekä yleisöön että muihin osallistujiin.

Vuonna 2015 perustettu kestävyysurheiluseura edustaa seuratoiminnan uutta aaltoa, jossa joukkuelajeista tuttu yhteisöllinen puulaakitekeminen on tuotu perinteisiin yksilökeskeisiin kestävyyslajeihin.

Seuran puheenjohtaja Tatu Malinen nostaakin yhteisöllisyyden yhdeksi toiminnan kulmakivistä.

– Downtown 65 Endurancen lähtökohtana on iloinen ja yhteisöllinen harrastaminen mukavassa ja kannustavassa seurassa, Malinen kuvailee.

– Pyrimme siihen , että kaltaisillamme keski-ikäistyvillä lähiöjätkillä olisi mahdollisimman matala kynnys liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen ja lenkille lähtemiseen. Yhdessä tehden touhusta ei tule turhan ryppyotsaista, ja halutessaan meillä jokainen voi kehittyä oman potentiaalinsa puitteissa muiden tukemana mahdollisimman pitkälle, Malinen jatkaa.

– Seuramme arvot ovat yhteisöllisyys, rohkeus sekä näyttävyys ja mottona on "tosissaan muttei totisesti". Näitä arvoja pyrimme toteuttamaan kaikessa tekemisessä.

Yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä seurassa luodaan ja pidetään yllä esimerkiksi kilpailutapahtumissa positiivisesti näkyvällä ja kuuluvalla kannustamisella sekä oheistekemisellä.

– Kyllä me pyrimme erottumaan muista seuroista sillä, että meillä tekeminen on aina hauskaa, ja vaikka urheilemassa ollaan, niin myös oheistoimintaan panostetaan. Olemme saaneet kohtuullisesti näkyvyyttä kisatapahtumissa ja meitä on kovasti kiitelty iloisesta ilmeestä ja hurtista meiningistä. Tällainen meno vetää kyllä puoleensa."

Vaikka hauskanpito kuuluu keskeisenä osana seuran toimintaan, korostaa Malinen silti itse liikkumisen tärkeyttä.

– Monella meistä työ- ja perhe-elämä täyttävät arjen, mutta toisaalta liikuntaa olisi hyvä harrastaa. Tässä seurassa tekeminen on hauskaa ja aina löytyy säästä riippumatta samanhenkistä seuraa lenkeille ja kisoihin. Toiminnassamme on myös takavuosien tekijämiehiä monesta eri lajista, ja meillä aloittelevat kestävyysurheilijat saavat opastusta oikeaoppiseen harjoitteluun, mikä on ollut monelle tärkeää mielekkään harrastamisen ja kehittymisen kannalta.

Downtown 65 Endurancen toiminnassa perinteisen seuratoiminnan velvoitteet seuran jäsenen näkökulmasta on minimoitu, minkä Malinen näkee laajemminkin yhtenä vetovoimatekijänä uusissa aikuisten harrasteseuroissa.

– Kyllä tällaiselle toiminnalle tuntuu olevan paljonkin kysyntää. Tämähän on myös siinä mielessä uudenlaista seuratoimintaa, että me emme pyöritä junioritoimintaa emmekä järjestä tapahtumia tai muita talkoita. Kiireisessä arjessa tällainen toiminta, jossa pystyy keskittymään vain omaan liikkumiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen sopii monelle paremmin kuin perinteinen seuratoiminta. Lisäksi meillä on mahdollisuus matalalla kynnyksellä kokeilla eri lajeja, mikä on ollut monelle kiehtova elämys.

Useita eri hiihtotapahtumia ympäri Suomea ja Eurooppaa kiertänyttä seuraa Vuokatti Hiihdossa houkutteli etenkin seudun lumivarmuus, mutta osallistumispäätökseen vaikuttivat myös kaksi seuran Kainuusta kotoisin olevaa jäsentä. Yhteishengen kannalta tärkeää tapahtumassa on sekin, että seuran koko 35 henkeä käsittävä osallistujajoukko pystyy hiihtämään kilpailunsa samana päivänä ja molemmilla hiihtotyyleillä.

Sattumaa tai ei, mutta Vuokatti Hiihto -matkalle Downtown 65 Endurance starttaa kuuluisalta Ala-Tikkurilan Shelliltä.

– Tällä kertaa mukaan lähtevissä laukuissa on kuitenkin vain pinkkiä väriä, hurttia huumoria sekä muillekin säteilevää positiivista energiaa, Tatu Malinen lupaa.

Mikä Vuokatti Hiihto Lauantaina 14.3.2020 Matkat ja hiihtotavat: 10 km vapaa/perinteinen, 30 km vapaa/perinteinen, 50 km vapaa/perinteinen, 100 km kainuulainen sprintti (50 KM P+50 KM V) www.vuokattihiihto.fi

