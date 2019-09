Yhdessä: Koulurauhaa koko vuosi

Valtakunnallinen koulurauha julistettiin elokuussa Kajaanissa. Se oli sysäys koko kouluvuoden kestävälle työlle, jossa kiinnitetään huomiota koulujen hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Koulurauha-ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Tavoitteena on, että kaikilla on koulussa hyvä olla, ketään ei kiusattaisi, kukaan ei jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen.

- Lyhyesti sanottuna Koulurauha-ohjelman tavoitteena on ilon ja innon tuominen koulutyöhön, sanoo suunnittelija Satu Suomalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Oppilaiden osallisuus on keskeistä kiusaamisen vastaisessa työssä. Oppilailla on paras tieto koulussa vallitsevista sosiaalisista normeista ja epävirallisista käyttäytymissäännöistä. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että oppilaat ovat myös itse mukana pohtimassa, miten kouluissa voidaan ehkäistä kiusaamista ja edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä. Koulurauhatyössä oppilaat ovat alusta asti mukana suunnittelemassa sekä itse valtakunnallista julistustapahtumaa että lukuvuoden aikana toteutettavia toimia Koulurauhan edistämiseen.

Oppimista tukeva, turvallinen ja toimiva koulu vaatii aktiivista työtä ympäri lukuvuoden. Koulurauhaa rakennetaan monin pienin teoin. Kajaanilaiset yläkoulujen oppilaat ovat valmistelleet kuukausitehtäviä, joiden avulla Koulurauhan teemoja pidetään esillä kouluissa.

- Tehtävät ovat niin hyviä ja mielenkiintoisia, että niitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää, vinkkaa Suomalainen

- Materiaalit ovat kaikkien helposti saatavilla Koulurauhan nettisivulta, Suomalainen lisää.

Tehtävistä löytyy muun muassa testi, jonka avulla voi kokeilla miten itse toimisi tilanteessa, jossa toinen tarvitsee apua. Oppilaat suunnittelivat myös kokonaisen oppituntimallin aiheesta kiusaaminen sosiaalisessa mediassa sekä innovoivat kohteliaisuusviikon, jonka aikana toisia voi huomioida hyvinkin pienillä teoilla.

- Monesti kyse ei olekaan mistään kovin mullistavasta, vaan pienet, mutta sitäkin merkittävät teot, riittävät. Ystävällinen ele, aito moikkaus tai kysymys mitä sinulle kuuluu? ovat tällaisia tekoja, summaa Suomalainen.

Oppilaiden osallisuus näkyi hienosti myös Koulurauha-tapahtumassa Kajaanissa. Lapsia ja nuoria oli mukana tapahtuman järjestelyissä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka. Oppilaat valitsivat Koulurauha-lukuvuoden 2019-2020 teemaksi vastuun ja sloganiksi muotoutui Pidetään huolta.

Oppilaat työstivät myös Koulurauhan julistustekstin, jossa nuoret kirjoittavat: Vastuuta jokaisesta voi ottaa kysymällä "Mitä sinulle kuuluu?" Koulurauhan julistusteksti julkaistiin kahdeksalla kielellä ja lisäksi suomalaisella viittomakielellä. Nuoret vastasivat myös Koulurauha-tapahtuman ohjelman sisällöstä ja olivat mukana kaikissa käytännön järjestelyissä. Erityisesti innostuttiin koulurauhabiisistä ja -tanssista.

- Kajaanin koulurauhatyöryhmä todella hoiti asiansa. Kun nuorille antaa vastuuta, syntyy jotain timanttista. Se nähtiin Kajaanin Koulurauha-tapahtumassa, joka onnistui yli odotusten, tiivistää Suomalainen.

