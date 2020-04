Yhdessä: Koulutukset yhdistävät yhdistystoimijoita Kainuussa

Strategiatyö, sen miettiminen ja jalkauttaminen on tärkeää myös yhdistyksissä ja seuroissa. Strategiatyöllä lisätään tietoisuutta oman yhdistyksen toiminnasta.

JärjestöKainuu 2.0 -hanke aloitti järjestökoulutukset viime vuoden lopulla. Koulutusten sisältö perustuu hankkeessa aiemmin toteutettuun koulutustarvekyselyyn, jonka tuloksista nousi esiin perusteemoja, kuten yhdistystoiminnan perusteet, yhdistyksen talous, sekä toiminnan markkinointi ja viestintä. Kouluttajaksi valikoitui kilpailutuksen perusteella Intotalo.

Koulutusten suunnittelun lähtökohtana oli, että kaikilla asiasta kiinnostuneilla olisi mahdollisuus osallistua. Aluksi koulutuksia järjestettiin Kajaanissa yhteisessä koulutustilassa, mutta myös etänä oli mahdollista osallistua. Koulutuksista on tehty tallenteet, joihin on helppo palata uudelleen.

Järjestöassistentti Niko Saarela Kajaanin työvoimayhdistyksestä osallistui koulutuksiin paikan päällä ja kertoi, että heillä on hänen kokemuksensa mukaan syntynyt uusia ideoita varsinkin yhdistyskäytäntöjen ja yhdistyksen strategiatyöskentelyn suhteen.

– Aloimme miettiä, miten viestimme omille työntekijöillemme omasta yhdistyksestä, esimerkiksi yhdistyksen arvot, missio ja tausta. Helposti unohtuu työntekijänäkökulma, kun pääasiassa viestitään jäsenille, Saarela sanoo.

– Juttelua työntekijöiden kanssa edellä mainituista asioista on jo tehty ja on ollut todella mukavaa, miten muun muassa yhteiskunnallinen merkitys ja sen sisäistäminen voi vaikuttaa asenteisiin ja motivaatioon. Tämä työskentely on lähtenyt koulutusten seurauksena käyntiin, Saarela jatkaa.

Liisa Kemppainen Kajaanin Ratsastusseurasta oli Saarelan kanssa samoilla linjoilla: Strategiatyö, sen miettiminen ja jalkauttaminen on tärkeää myös yhdistyksissä ja seuroissa. Strategiatyöllä lisätään tietoisuutta oman yhdistyksen toiminnasta.

– Meillä toimitaan tämmöisten periaatteiden mukaan, Kemppainen tiivistää.

Hän toimii seuran toisena tiedotusvastaavana ja hänen mielestään koulutusten parasta antia tähän asti on ehdottomasti ollut vinkkien ja työväline-ehdotusten saaminen viestintään ja markkinointiin.

– Yhdessä seuran toisen tiedostusvastaavan kanssa voidaan sitten miettiä, mitä otetaan käyttöön meidän toiminnassamme, Kemppainen toteaa.

Kemppainen jatkaa, että vaikka heidän toimintansa ei olekaan ihan samanlaista kuin muiden yhdistysten, hän on saanut koulutuksista hyviä kokemuksia ja suosittelee kaikille järjestötoimijoille tällaista koulutusta toimialasta riippumatta.

Hanke sai palautetta muutamalta etäosallistujalta, että pelkän luennon seuraaminen ilman ryhmätöitä oli vähän tylsää, kun etäosallistujat eivät päässeet osallistumaan niihin. Viimeaikainen koronatilanne toi kuitenkin tähän muutoksen, ja viime viikosta lähtien koulutuksia alettiin toteuttaa etänä kaikille Zoom-palvelun kautta. Näin kaikki pääsevät mukaan tasapuolisesti ryhmä- ja vuorovaikutustilanteisiin.

Suomussalmella toimivasta Lapintien kyläseurasta Marianne Väyrynen toteaa, että viimeisin toteutus oli todella hyvä, ja toimi erittäin hyvin teknisesti ja vuorovaikutuksellisesti. Väyrynen jatkaa, että aikaisemminkin yhdistyksestä on osallistuttu etänä näihin koulutuksiin.

– Olemme usein olleet kokoontuneena yhteen paikkaan yhdistyksen tietyllä porukalla, joka on tekemisissä ko. koulutusteeman kanssa.

Väyrynen esittää yhteistyötoiveita tulevaisuuden etätyöskentelylle.

– Toivottavasti jatkossa olisi mahdollisuus käydä enemmän keskusteluja ja osallistua verkostomaisempaan tyyliin, jolloin luontaisesti voisi syntyä hyviä kontakteja ja yhteistyötä.

Mikä Järjestökoulutus Järjestökoulutuksen teemoja ovat yhdistystoiminnan perusteet, talous, markkinointi ja viestintä Järjestäjinä Järjestö Kainuu 2.0 -hanke ja Intotalo Koulutuksissa on mukana 84 henkilöä koko Kainuusta Koulutuksiin osallistuu järjestö- ja yhdistystoimijoita laajasti, kuten sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä, liikuntaseuroista, kyläyhdistyksistä sekä kulttuuripuolen ja sukuseurojen toimijoita Viimeinen koulutus järjestetään huhtikuun lopulla

