Yhdessä: Koulutusta työelämän taitoihin

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

4H-yhdistykset tarjoavat kaikille Kainuun 9.-luokkalaisille Ajokortti työelämään -koulutukset ja yritysinfot. Osuuskauppa Maakunta, LähiTapiola ja osa Kainuun kunnista toimivat koulutusten mahdollistajina. Koulutuksessa nuoria valmennetaan työnhakuun, työelämän käytäntöihin ja asiakaspalveluun.

Kajaanin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Peittola on järjestänyt koulutuksia jo usean vuoden ajan.

– Peruskoulun päättäville nuorille työkokemus on tärkeää. Lyhytkin työkokemus valmentaa nuoria tuleviin opintoihin ja tulevaan työelämään, koska tekemällä oppiminen ja kokemus avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia, kertoo Peittola.

Keväällä 2019 Ajokortti työelämään -koulutuksen suoritti 654 Kainuun ysiluokkalaista.

Osuuskauppa Maakunnalla on kesätyötä tarjolla lähes 300 nuorelle kaupoissa, ravintoloissa ja hotelleissa. Osuuskauppa Maakunnan henkilöstöpäällikkö Pia Nevanperä uskoo, että koulutuksen avulla kainuulaisiin kesätyöpaikkoihin tulee kesätyöstä innostuneita nuoria, jotka osaavat huomioida niin asiakkaan kuin työkaverinkin.

– Haluamme antaa nuorille mahdollisuuden tutustua erilaisiin työtehtäviin ja tienata omaa rahaa. Nuoret ovat tärkeä apu kesälomien aikana.

Kesätyötä hakiessa kannattaa hakemuksessa kertoa itsestä ja että miksi on sopiva kyseiseen tehtävään, Nevanperä neuvoo.

– Haastatteluun tulo varmasti jännittää, ja me aikuiset otamme sen kyllä huomioon ja pyrimme tekemään keskustelusta rennon ja mukavan kokemuksen. Haastatteluun kannattaa tulla reippaasti, omana itsenä.

Nevanperä muistuttaa, että työnantajien pitää huolehtia mukavasta vastaanotosta kesätyöhön, perehdyttämisestä ja palautteen antamisesta. Nuoret ovat opettelemassa niin työtehtäviä kuin työelämätaitoja, ja niiden kehittymiseen tarvitaan palautetta.

Kajaanilaiset 9.-luokkalaiset Aida Mustonen ja Emilia Pasanen ovat käyneet juuri 4H-yhdistyksen järjestämän kesätyöseteli- ja yritysinfon Keskuskoululla. Molemmat aikovat hyödyntää kesätyösetelin, ja kesätyöpaikatkin ovat jo tiedossa.

Mustosen mielestä info oli hyvä ja kattava ja innosti hakemaan kesätöitä.

– Tuleva Ajokortti työelämään -koulutus on varmasti tarpeellinen, koska vielä on paljon asioita hämärän peitossa. On hyvä, että saa tietopaketin niistä.

Tyttöjen mukaan koulussa ei opeteta esimerkiksi sitä, miten töitä haetaan. He odottavat tietoa esimerkiksi siitä, miten CV laaditaan ja millainen on hyvä CV ja hyvä työntekijä.

Molempien CV:t ovat täydentyneet jo aiemmin 4H-kerhonohjaajan tehtävillä.

– On tykätty ohjaamisesta, ei tunnu yhtään työltä, naurahtaa Mustonen.

Hän kertoo, että kerhon pitäminen vaatii toki suunnittelua.

– Meillä on kiva ja mukava porukka. Kerholaisista on tullut kavereita keskenään ja myös meidän kavereitamme.

– Aina on kiva mennä kerhoon ja lapsistakin on kiva tulla kerhoon. Parasta on nähdä lasten ilo, kun he oppivat jotain uutta tai näkevät jotain hienoa. Kerhojen suunnittelu vaatii välillä enemmän työtä, olemmekin hyödyntäneet 4H:n omaa TOP-tehtäväpankkia, pohtii Pasanen.

– Huhtikuussa pääsen pitämään myös 4H:n dogsitter-koulutuksen nuorille.

Kajaanin kaupunki jakaa vuosittain kesätyöseteliä peruskoulunsa päättäville nuorille ja toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kesätyöseteli on mahdollista käyttää myös kesäyrittäjyyteen, kun yritys perustetaan Kajaanin 4H-yhdistyksen kautta. Setelin saamiseksi yrittäjyyteen edellytetään 4H-yrityskoulutuksen suorittamista.

– Jos on hyvä idea lähteä pyörittämään yritystä, niin on varmasti kannattava ja toimiva. Voisin itsekin perustaa 4H-yrityksen, jos olisi jokin hyvä idea, kertoo Pasanen.

Kajaanilainen Taneli Matilainen opiskelee Kainuun ammattiopistossa kaksoistutkintoa sähköalalla. Matilainen on myös uunituore 4H-yrittäjä.

– Tämä on hyvä mahdollisuus tienata rahaa omalla harrastuksella. Aion myös hyödyntää kesäsetelin 4H-yritykseeni.

Hänen yrityksensä on Smooth Division, joka on samalla myös hänen bändinsä nimi. Matilaisen yritys tarjoaa musiikkipalveluja. Kesätyöseteli 4H-yrittäjyyteen mahdollistaa ostamaan parempia soittimia ja tarvikkeita. Lisäksi voi maksaa keikkakyydeistä, kun ei ole vielä omaa ajokorttia.

Yksi Matilaisen mieleenpainuva keikka oli Kajaanissa Nuorten yö -tapahtumassa.

– Pääsimme esiintymään Teflon Brothersin lämppärinä.

– Toivottavasti yhä useammat löytävät meidän keikoillemme ja näin tutustutamme nuoren sukupolven meidän kulttuuriimme.