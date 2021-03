Yhdessä: Live-TV-lähetyksiä korvesta ja maailman toreilta

Kainuun Nuotan omistama Grownow Oy on lähtenyt voimakkaasti panostamaan täysdigitaaliseen, paikkariippumattomaan viestintään.

Kainuun Nuotta ry:n omistama yhteiskunnallinen yritys Grownow Oy on lähtenyt voimakkaasti panostamaan täysdigitaaliseen, paikkariippumattomaan viestintään.

Yhtiön pyörittämä valtakunnallinen digiviestintäkeskus mahdollistaa erilaiset livelähetykset, webinaarit, videotuotannon ja verkkokokoukset ammattitaitoisella virtuaalituella höystettynä.

– Pystymme uudella tavalla tekemään paikkariippumatonta ja digitaalista live-tv-tuotantoa. Palveluja tuotetaan myös ulkopuolisille. Lähetykseen esiintyjät voidaan liittää paikasta riippumatta. Samalla katsojilla on mahdollisuus äänestyksiin, kommentointiin ja kysymyksiin. Kaikki tallentuu myöhempää käyttöä varten, Kainuun Nuotan toiminnanjohtaja Veli-Matti Karppinen kertoo.

– Kaikki Grownow Oy:n tuotot käytetään yleishyödylliseen toimintaan. Tällä hetkellä digitaalinen toiminta on kiinteä osa meidän kaikkea toimintaa. Mahdollisuuksia on huikeasti. Somemarkkinointia tehdään myös paljon.

Itse lähetyksiä pääsee seuraamaan ilman erityisiä sovelluksia omalta kotitietokoneelta, kännykältä, tabletilta tai älytelevisiosta osoitteessa www.suomen.tv.

– Vanhempi väkikin pystyy helposti osallistumaan, sillä tässä ei tarvita mitään erillisiä sovelluksia, vaan lähetystä seurataan tietokoneen selaimen kautta. Tämä on matalan kynnyksen katsomista. Katsojat voivat osallistua lähetykseen esimerkiksi äänestämällä tai vaikka chatin kautta kysymyksiä esittämällä. Erilaisia mahdollisuuksia on useita, Karppinen kuvailee toimintamallia.

Digiviestintäkeskuksen studio löytyy Teppana-keskuksesta, jonne tilausravintola Wanhan Teppanan perinteikkäisiin tiloihin on rakennettu studio, josta voidaan tehdä lähetyksiä verkkoon pienemmällä porukalla.

– Kaikki tapahtuu paikasta riippumatta. Studiossa on juontaja ja etälähetykset yhdistetään täällä yhdeksi kokonaisuudeksi. Lähetyksiä voidaan tehdä myös täällä meidän studiossamme, Karppinen kertoo.

Ari Keräsen (vas.) ja Kari Utriaisen valtakunnassa yhdistellään eri puolilta tuleva materiaali maailmalle lähteväksi live-tv-lähetykseksi. Kuva: Pekka Moliis

Mitenkään yhteen studioon sidottua toiminta ei kuitenkaan ole, sillä itse verkkoon välitettävä seminaari tai näytös voi olla missä päin Kainuuta, Suomea tai maailmaa tahansa.

Yksinkertaisimmillaan valtuustosalissa on verkkoon yhdistetty kamera, joka välittää tapahtuman kuvamateriaalin suorana Kajaanin studioon.

– Valokuituyhteys ei ole välttämätön siellä missä seminaari tai näytös tapahtuu, mutta mieluiten käytössä tulisi olla kiinteä vähintään 30–40 megan yhteys. Langattomissa verkoissa on sen verran paljon huojuntaa, että mieluummin käytämme kiinteää yhteyttä. Silloin pystymme välittämään tasalaatuista materiaalia katsojille, projektipäällikkö Jari Vierimaa kertoo teknisistä vaatimuksista.

Korona-aika on lisännyt erilaisten streemaus- ja suoralähetyspalveluiden kysyntää. Tässä asiassa Kainuun Nuotta ry ja Grownow Oy marssivat aivan eturintamassa. Se näkyy myös monipuolisena asiakaskuntana.

– Korona on tehnyt meidän puolestamme markkinointityötä, sillä palveluille on paljon kysyntää. Asiakkaina on ministeriöitä, kuntia, yrityksiä, isompia järjestöjä. Live-tv soveltuu seminaareihin, koulutukseen, markkinointiin, erilaisten etäkokousten pitoon ja ihan normaaleihin tv-lähetyksiin, Veli-Matti Karppinen paljastaa.

Aiemmin on ollut ongelmana se, miten maksullisista tapahtumista peritään raha, mutta nyt sekin ongelma on ratkaistu.

– Uusimpana palveluna meille tuli lähetyksiin maksupalvelu, jonka avulla lähetyksen tilaaja maksaa haluamansa lähetyksen etukäteen. Raha menee suoraan tapahtuman järjestäjälle ja me lähetämme linkin, jonka kautta maksaja pääsee seuraamaan tapahtumaan.

– Linkkiä ei pysty myöskään eteenpäin jakamaan, joten vain maksaja pääsee lähetystä seuraamaan. Tämä mahdollistaa esimerkiksi maksullisten seminaarien, koulutusten, kulttuuritapahtumien tai urheilutapahtumien seuraamisen, Karppinen valaisee systeemin hienouksia.

