Yhdessä: Matkalla kestävään elämäntapaan

Valtakunnallinen nuorisojärjestö 4H avasi vuoden 2020 alussa uuden strategiakauden, jossa keskitytään globaalisti ajankohtaiseen teemaan: kestävän elämäntavan tukemiseen.

– Strategiamme keskeisin tavoite kiteytyy ajatukseen kestävästä kasvusta tekemällä oppien. Haluamme, että 4H-järjestö on tulevaisuudessa yhä useamman lapsen ja nuoren harrastus. Toimintamme ydin onkin lapset ja nuoret ja he ovat se syy, miksi järjestömme on olemassa, kertoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski .

4H:ssa on vahva usko siihen, että järjestön rooli vahvistuu tulevaisuudessa, koska 4H tekee työtä yhteiskunnallisesti tärkeiden ja ajankohtaisten treemojen parissa.

– Esimerkiksi ilmastonmuutos haastaa kaikki yritykset ja organisaatiot toimimaan sen vaikutusten hidastamiseksi. Tämän edistämiseksi 4H on perustanut Taimiteko-toimintamallin, jonka tavoitteena on istuttaa 10 00 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä.

4H:n strategiakaudella on kolme tavoitetta: innostavat ihmiset ja laadukas toiminta, kiinnostava ja yhteistyökykyinen kumppani sekä postiviinen ja vetovoimainen järjestö.

– Se, että jokainen lapsi ja nuori on arvokas, näkyy tavassamme tehdä työtä ja kohdata lapsi tai nuori. 4H-toiminnan perustana ovat laadukkaat tuotteet, joita käytetään esimerkiksi kerho- ja työllistämistoiminnassamme. Näitä ovat mm. Safkasankarit- ja Metsäsalapoliisit-teemakerhot sekä nuorten työllistämiseen tähtäävät Kesätyöhaaste-kampanja ja Ysit töihin -hanke.

– 4H haluaa olla kiinnostava kumppani kaikille, jotka pyrkivät toimimaan yhteiskuntavastuullisesti ja ajattelevat, että lapsille ja nuorille tulee tarjota parhaat mahdolliset lähtökohdat hyvään elämään, Alakoski linjaa.

Toiminnan perustana ovat jo 1900-luvun alusta asti olleet neljä H:ta eli harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. 4H:ssa lapsi ja nuori saa turvallisen ja välittävän harrastusympäristön sekä tukea kasvuunsa vastuulliseksi ja yritteliääksi aikuiseksi.

– Kestävän kehityksen mukaisesti nostamme toiminnassamme esille teemoja kuten metsä ja luonto, ruoka sekä kädentaidot, Alakoski kertoo.

– Korostamme 4H:ssa tekemällä oppimisen tärkeyttä. Lapsi ja nuori saavat oppia ja tehdä asioita aidoissa ympäristöissä itse toimien. Toimintamme perustuu Kolme askelta työelämään -malliin, jossa kaikenikäiset lapset ja nuoret löytävät itselleen tekemistä.

Harrastekerhoissa 6–13-vuotiaat lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja, kuten kokkaamista, käsitöitä ja luontoon liittyviä asioita.

4H-akatemia on puolestaan monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13–28-vuotiaille. Siellä nuori voi kerryttää osaamistaan ja taitojaan opintopisteiden, kurssien ja muun tekemisen kautta.

– Ydintavoitteemme on edelleen, että nuori työllistyy 4H:n kautta joko yhdistyksiin tai oman 4H-yrityksen kautta. 4H-työpaikan ja 4H-yrittäjyyden kautta nuori saa ensimmäisiä arvokkaita kokemuksia työelämästä ohjatusti ja vastuullisesti, Alakoski summaa.

Käytännön nuorisotyö tehdään paikallisissa 4H-yhdistyksissä, jotka ovat olemassa järjestön jäseniä ja paikallisyhteisöjä varten. 4H-nuorisotyö perustuu vahvaan paikalliseen toimintaan.

