Yhdessä: MLL kouluttaa vapaaehtoisjohtajia

Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus, VJK, on Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille suunniteltu 5 op:n laajuinen johtamiskoulutus.

Ensimmäinen Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus VJK järjestettiin vuonna 2005. Koulutusta uudistettiin vuonna 2020 niin, että etäosallistuminen on mahdollista ja koulutus toteutetaan vuosittain. Tähän mennessä koulutuksen on suorittanut valtakunnallisesti noin 500 puheenjohtajaa. Tänä vuonna koulutuksessa on lähes 80 osallistujaa, joista neljä Kainuusta.

Lehtikankaan yhdistyksen puheenjohtaja Päivi Räisänen on mukana tämän vuotisessa koulutuksessa. Räisänen on tyytyväinen, että päätti lähteä koulutukseen mukaan.

– VJK koulutus on kyllä tähän mennessä osoittautunut mielenkiintoiseksi ja antoisaksi, hän kommentoi tuoreeltaan.

Koulutus toteutetaan tänä vuonna kokonaan etänä. Sitä Räisänen pitää hyvänä asiana, koska koulutukseen osallistuminen on mahdollista kauempaakin ja matkustaminen ei vie aikaa.

– Luennot, ryhmätyöt ja keskustelu onnistuu ihan samoin kuin olisi lähiopetuksessa, hän lisää.

Koulutus antaa valmiuksia vapaaehtoisten johtamiseen, järjestö- ja jäsentyöhön, vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja vaikuttamiseen. Räisänen kertoo, että tähän mennessä koulutuksen kautta on saanut lisää tietoa esimerkiksi yhdistyshallinnosta. Myös MLL:n strategia ja arvojen merkitys on tullut tutummaksi ja niitä on mietitty oppimistehtävän kautta omaan yhdistykseen sopiviksi.

– Juuri sitä, miten MLL:n arvot näkyvät meidän toiminnassa ja miten toimintaa voitaisiin kehittää, Räisänen toteaa.

Tiedollisen annin lisäksi koulutus tarjoaa vertaistukea sekä vapaaehtoisjohtajien verkoston. Räisänen kertoo, että puolin ja toisin on voitu jakaa muiden yhdistysten kanssa ideoita ja ajatuksia yhdistyksen eri tapahtumista ja toiminnoista. Käytössä on ollut oppimisalustan ympäristö ja eri keskusteluryhmät mm. Whatsappissa, Facebookissa.

– Koulutus on ennen kaikkea auttanut yhdistyksiä verkostoitumaan valtakunnallisestikin, Räisänen kehuu.

Tukena opiskeluissa on myös aikaisempana vuotena koulutuksen läpikäynyt mentori. MLL:n Linnan yhdistyksen puheenjohtaja Anneli Vatula osallistui VJK-koulutukseen viime vuonna ja toimii nyt mentorina Kainuun ryhmässä. Vatulan mukaan VJK-koulutus antoi eväitä ja työkaluja yhdistyksen vaikuttamistyöhön ja yhteisen arvopohjan vahvistamiseen. Vapaaehtoistoiminnan johtajuuden pohtiminen oli innostavaa ja antoi mahdollisuuden tunnistaa kehittämishaasteita.

– Kehittämisen paikkoja löytyi sekä yhdistyksen toimissa että omassa itsessä ja toimintatavoissa vapaaehtoistoimijana ja -johtajana, Vatula kertoo.

– Hämmentävää oli myös huomata, että yhdistyskenttä käy murrosta läpi koko Suomessa, Vatula lisää.

Mentorin rooliin Vatula on tyytyväinen. Mentorina voi jatkaa oppimista ja vuorovaikutteista kohtaamista koko VJK-verkostossa.

–Luottamus verkoston tukeen on vahvaa. Ja innoittavaa, Vatula toteaa hymyssä suin.

Lopuksi molemmat kiittelevät VJK-koulutusta ja suosittelevat sitä MLL:n yhdistysten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Koulutuksessa on syntynyt vahva tunne siitä, että kaikki olemme saman tärkeän asian äärellä.

– Keskeisenä tavoitteena lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden ajaminen, Räisänen toteaa.

–Yhdistystoiminta lasten puolesta uudistuu ja vahvistuu yhdessä tekemällä ja tämä koulutus tukee sitä, Anneli Vatula lisää.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla 29 kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Mikä VJK Valtakunnallinen johtamiskoulutus Tarkoitettu MLL:n paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille Laajuus 5 op Koulutuksessa perehdytään vapaaehtoisten johtamiseen, järjestö- ja jäsentyöhön, vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja vaikuttamiseen Järjestetään vuonna 2021 kokonaan etäkoulutuksena Toteutetaan MLL:n keskusjärjestön ja piirien yhteistyönä Aloitusseminaari ja 2 pajapäivää sekä itseopiskelua Moodlessa Lisäksi neljät vapaamuotoiset ja vapaaehtoiset VJK-treffit Opiskelun tukena myös valtakunnallinen FB-ryhmä ja pienryhmien omat viestintäkanavat Koulutuksen suorittanut saa todistuksen ja digitaalisen osaamismerkin Seuraava koulutus käynnistyy 2022 alussa

"Koulutus on ennen kaikkea auttanut yhdistyksiä verkostoitumaan valtakunnallisestikin."