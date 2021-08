Yhdessä: MLL:n kurssin kautta lastenhoitajaksi – Seuraava MLL:n lastenhoitokurssi alkaa syyskuussa

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piiri ry on järjestänyt lastenhoitotoimintaa ja lastenhoitokursseja 1980-luvulta lähtien. Kurssille voi osallistua vähintään 15-vuotiaana. Kurssin käyneillä 16 vuotta täyttäneillä henkilöillä on mahdollisuus päästä mukaan MLL:n lastenhoitotoimintaan MLL:n hoitajaksi.

Lastenhoitokurssi antaa perustaitoja lasten hoito- ja leikkitilanteisiin, tietoa eri-ikäisten ja erilaisten lasten toiminnoista ja tarpeista sekä antaa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn lapsiperheissä.

Kurssilla harjoitellaan muun muassa havainnointia ja sen merkitystä hoitotilanteissa, lasten kehitystason ja yksilöllisyyden huomioimista sekä turvallisen hoito- ja leikkiympäristön luomista. Kurssilla pääsee käyttämään omia vahvuuksia ja huomaamaan kehittymistarpeita.

Kurssiin sisältyy harjoittelu lapsiperheessä

MLL:n lastenhoitokurssi on järjestetty jo usean vuoden ajan monimuotokurssina, johon kuuluu kontaktiopetuksen lisäksi itsenäistä opiskelua ja harjoittelu lapsiperheessä.

Kontaktiopetus tapahtuu pääasiassa sähköisesti Zoom-verkkoalustan kautta.

Jokainen kurssilainen osallistuu kurssikerralle omalta tietokoneelta, jossa hänellä on Internet-yhteyden lisäksi web-kamera sekä kaiutin ja mikrofoni keskusteluyhteyden mahdollistamiseksi.

Osa suorittaa kurssin täysin älylaitteella, joten erillistä tietokonetta ei siis välttämättä tarvitse olla.

Kurssin ensimmäinen kerta järjestetään MLL:n toimistolla, jolloin kaikkien kurssilaisten toivotaan pääsevän henkilökohtaisesti paikalle. Kurssin ensimmäisellä kerralla tutustutaan kurssitovereihin ja kouluttajaan sekä käydään läpi käytännön asioita. Myös kurssiin sisältyvä leikkiosio kuuluu tähän kurssikertaan. Kurssi on suunnattu kaikille kainuulaisille, ja myös ensimmäiseen kurssikertaan voi osallistua etäyhteydellä, jos matka MLL:n toimistolle Kajaaniin on liian pitkä.

Kurssiin sisältyy harjoittelu lapsiperheessä. Jokainen osallistuja pääsee harjoittelemaan lasten hoitamista tuetusti ja itsenäisesti. Ensimmäisellä hoitokerralla perheen vanhemmat ovat paikalla ja tukevat harjoittelijaa tarvittaessa lasten hoidossa.

Toisella harjoittelukerralla vanhemmat lähtevät kotoa pois, mutta ovat tavoitettavissa tarpeen vaatiessa. Tärkeää on tarjota harjoittelijalle positiivinen kokemus lasten hoitamisesta jokaisen yksilölliset mahdollisuudet huomioiden.

Lastenhoitokurssin ensisijainen tavoite on kouluttaa MLL:lle uusia hoitajia, mutta kurssin voi käydä, ja on käynytkin, myös esimerkiksi ensimmäistä lastaan odottava äiti tai muuten lasten hoitamisesta kiinnostunut henkilö.

Usein lastenhoitokurssi on toiminut myös päätoimisten opintojen hyväksi luettuina opintoina. Tällöin on mahdollista saada kaksinkertainen hyöty kurssista, kun ryhtyy MLL:n hoitajaksi.

Perheet toimivat hoitajien työnantajina

– MLL:n hoitajana toimiminen soveltuu hyvin opiskelun oheen, sillä tarjotuista työvuoroista pääsee itse valitsemaan sopivan. Useat perheet ovat joustavia hoidon ajankohdan suhteen, joten välillä on mahdollista neuvotella hoitajalle sopivasta ajankohdasta perheen kanssa, MLL:n Kainuun piirin järjestöassistentti Milla Karvonen kertoo.

Karvosen työtehtäviin kuuluu välittää hoitajia perheille.

– Pääasiassa perheet kaipaavat yksittäisiä kertoja, harrastusten, kaupassa käynnin ja kodinhoidon ajaksi. Yleensä hoitokeikat kestävät muutaman tunnin. Välillä saattaa olla myös koko päivän tai yön yli hoitoja, mutta ne ovat harvinaisempia. Osa perheistä taas kaipaa pidempiaikaista hoitajaa esimerkiksi kerran tai kaksi viikossa, joten tätä kautta on mahdollista saada säännöllistäkin tuloa, Karvonen kertoo.

Perheet toimivat hoitajien työnantajina ja huolehtivat muun muassa palkan maksusta. MLL:n hoitajien palkka on sama lähes kaikkien MLL:n piirien alueilla Suomessa.

– Hoitajana toimiminen on hyvä tilaisuus tienata rahaa ja kartuttaa omaa työkokemusta, Karvonen vinkkaa.

Seuraava MLL:n lastenhoitokurssi järjestetään 11. syyskuuta ja 5. lokakuuta välisenä aikana. Kurssille ilmoittautuminen on käynnissä. Kurssikertoja on noin kerran viikossa arki-iltana ja lisäksi kahtena lauantaina. Kurssin hinta on 40 euroa, mikä laskutetaan osallistujilta ensimmäisen kurssikerran jälkeen sähköisesti. Kurssin hyväksytysti suorittanut saa kurssista todistuksen.

Kaikki hoitajaksi haluavat haastatellaan, jotta voidaan varmistua heidän soveltumisestaan lastenhoitotyöhön, ja heidän rikostaustansa selvitetään. MLL:n hoitajalla on oltava omakustanteinen ammattivastuuvakuutus, joka korvaa hoitajan mahdollisesti aiheuttaman vahingon.

MLL:n Kainuun piirin lastenhoitotoiminta huolehtii uusien hoitajien rekrytoinnista ja kouluttamisesta sekä toiminnassa mukana olevien hoitajien jatkokoulutuksesta, valvonnasta, tuesta ja ohjauksesta.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.