Yhdessä: Monipuolista tekemistä lapsille ja nuorille

4H auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen. Mukaan voi tulla jo kuusivuotiaana, mutta osallistumisen mahdollisuuksia riittää aina 28-vuotiaille asti.

4H:n harrastustoiminta jaetaan neljään avaintuotteeseen, jotka ovat ryhmätoiminta, 4H-akatemia, työpaikat ja 4H-yritykset. Kainuun 4H-yhdistykset toteuttavat kaikkia avaintuotteita.

Ryhmätoiminta

Ryhmätoimintaan sisältyvät kerhot ja leirit. Kerhoihin pääsee 6-vuotiaana. Kerhoissa kokataan, leikitään, retkeillään, pelataan, kansainvälistytään ja opitaan kädentaitoja. Sellaista kivaa tuskin on olemassakaan, mitä noin 3 400 4H-kerhossa ja -teemakerhossa ei joskus olisi kokeiltu.

Teemakerhoissa taasen keskitytään useampia kertoja yhteen tiettyyn aihepiiriin. Tällä hetkellä teemakerhoja ovat safkasankarit, metsäsalapoliisit ja kädentaitajat. Esimerkiksi alakouluikäisille tarkoitetussa Metsäsalapoliisikerhossa tutkitaan ja havainnoidaan metsää ja sen anteja. Leirejä järjestetään päiväleireinä ja yönylileireinä pääasiassa koulujen loma-aikoihin.

4H-akatemia

4H-akatemia kokoaa yhteen 4H:ssa tapahtuvan nuorten oppimisen eli koulutukset ja osaamisen. 4H-akatemia on yrittäjyyttä, työtaitoja, ohjaamisosaamista, projekteja, tekoja ympäristön ja ihmisten hyväksi, vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista. Kaikki, mitä 4H:ssa opit, on tavalla tai toisella työelämäosaamista. 4H-akatemia on myös keinoja oman osaamisen näyttämiseen.

Voit saada opintopisteytetyn todistuksen, digitaalisen osaamismerkin tai voit näyttää osaamisesi esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Suosituimpia koulutuksia ovat Ajokortti Työelämään -koulutus, Osaava Kerhonohjaaja -koulutus ja 4H-yrityskoulutus.

Työpaikat nuorille

4H-yhdistykset työllistävät nuoria kerhonohjaajiksi sekä työpalveluun asiakkaan kotona tehtäviin työtehtäviin. Lisäksi monet 4H-yhdistykset toteuttavat kuntien kesätyöllistämisen. Silloin yhdistys etsii nuorelle kesätyöpaikan paikkakunnan yrityksistä.

Kerhonohjaajat työllistyvät koulun lukuvuoden ajaksi. Työpalvelun työ voi olla keikkaluonteista tai muutaman päivänkin kestäviä. Työtehtävät voivat olla pihanhoitoa, siivousta, lastenhoitoa, lemmikkienhoitoa, tarjoiluapua.

4H-yritykset

4H-yritys antaa nuorille mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys.

4H-yrityksen perustaminen on helppoa ja 4H-yhdistys auttaa yrityksen perustamisessa. 4H-yritykset ovat aina tekijöidensä näköisiä. Yritys on harrastustoimintaa, jossa edetään aina omaan tahtiin.

Yleisimmät 4H-yritysten tuottamat palvelut ovat kotityöt, siivoukset, pihatyöt ja lastenhoito. Osa 4H-yrityksistä tuottaa myytäviä tuotteita kuten keppihevosia, koruja tai maalattuja posliiniesineitä.

Neljän avaintuotteen lisäksi 4H-yhdistyksissä harrastetaan muun muassa kansainvälistä vaihtoa, pelimiittitoimintaa, taimien istutusta, metsäpäiviä, marjaretkiä ja pakohuoneita.