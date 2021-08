Kotimaa

Yhdessä nauraminen hellii kehoa ja mieltä, mutta on eri asia nauraa toisten kanssa kuin toiselle – ''Nauramista voi käyttää myös vallan ja alistamisen välineenä''

Julkaistu: 2.8.2021 klo 6:30

Nauru on sosiaalista liimaa, joka tarttuu herkästi ja vahvistaa yhteishenkeä. Nauraessa pulssi nousee, mielihyvähormonit lähtevät laukalle ja stressitaso laskee. Kääntöpuoli on se, että naurulla voi myös ivata. Stand up -koomikko Heikki Valve ja ilmaisukouluttaja Essi Wiola Tolonen kertovat naurun merkityksestä.