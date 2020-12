Yhdessä: Nuoret halutaan mukaan toimintaan uusin keinoin – digitaalisuus yhdistyy perinteisiin malleihin

Tämän päivän yhteiskunnassa nuorten osallisuuden puute vaikuttaa moniin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Osallisuus perinteisin menetelmin toteutettuna tuottaa harvoin hyvää tulosta. Luottamuksen lisäämiseksi tarvitaan uusia toimintamalleja.

Näillä vahvistetaan yhdenvertaisia oikeuksia, mahdollisuuksia ja resursseja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Ihmisten hyvinvoinnin kannalta osallistuminen taloudelliseen, poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaan ja instituutioihin on tärkeä.

Kainuun Nuotta ry:n käynnistämä Nuorten älykäs osallisuus -toiminta hakee ratkaisuja tähän yhdistämällä digitaalisuuden toimiviin perinteisiin osallisuusmalleihin.

– Tärkeintä meille on, että me osallistetaan nuoria, jotta me itse saadaan vaikuttaa meille tärkeisiin asioihin ja näin saadaan nuorten näkökulmaa päätöksen tekoon, toteaa Kajaanin nuorisovaltuuston puheenjohtaja, Kainuun ammattiopistolla opiskeleva Jonna Kyllönen .

– Vaikuttavuus vaihtelee ja se riippuu paljon meidän omastakin toiminnasta. Esimerkiksi kun tehtiin kannanottoa maksuttomista kuukautissuojista, saatiin nuiva vastaanotto ja sille naureskeltiinkin ja pidettiin tyhmänäkin esityksenä. Toisaalta nyt kun tehtiin kannanotto nuorisotiloista, niin siitä saatiin hyvää palautetta ja asiat etenivät hyvin. Että joissakin asioissa meitä kuunnellaan.

Kyllönen pitää älykästä nuorisovaltuustotoimintaa erinomaisena mahdollisuutena saada uudenlaista näkyvyyttä. Toiveena on, että nuorisovaltuuston toiminta alkaisi kiinnostaa nuoria tulemaan mukaan toimintaan ja näin saataisiin toiminnalle vaikuttavuutta. Live-tv lähetykset tuovat aivan uuden mahdollisuuden toimintaan.

Kajaanin lukiossa opiskelevan nuorisovaltuuston jäsenen Patrik Huotarin mukaan nuorisovaltuuston tärkeimmät tehtävät on nuorten tekemä työ nuorille ja se, että itse saa vapaasti päättää toiminnasta.

– Olemme sanansaattajia ja tuomme nuorten asioita ja näkökulmaa päätöksentekoon. Älykäs nuorisovaltuustotoiminta on vaikuttanut tosi mielenkiintoiselta ja luo monenlaisia mahdollisuuksia kehittää toimintaamme. Aluksi olin vähän skeptinen, millaiset mahdollisuudet meillä oikeasti on. Innostuin kun harjoituksissa olen huomannut, miten moneen tarpeeseen tällaisia toimintamalleja voidaan hyödyntää.

Huotarin mukaan tällaista eivät monet nuoret ole päässeet toteuttamaan. Hänestä on hienoa, että Kajaanissa on tällaiset mahdollisuudet.

– Itselläni lapsena minulla oli haaveena päästä aikuisena uutisankkuriksi. Tässähän sitä pääsee nyt kokeilemaan, kun tykkään esiintyä kameroiden ja ihmisten edessä. Kannattaa rohkeasti tulla toimintaan mukaan, koska tätä kautta meillä on tosi iso mahdollisuus vaikuttaa suurempiinkiin päätöksiin. Vaikka saattaa tuntua, että omalla mielipiteellä ei voi vaikuttaa. Kuitenkin kun osaa kunnolla tuoda asian esille ja perustella niin kyllä siinä tiukempikin päättäjä alkaa myöntyä, Huotari uskoo.

Kyllösen mukaan toimintaan voi tulla mukaan matalalla kynnyksellä ja omien voimien mukaan, eikä tarvitse olla valmis poliitikko.

– Nuorisovaltuusto on loistava paikka opetella vaikuttamista.

Mikä Älykäsosallisuus Nuorten älykäsosallisuus on Kajaanin Nuorisovaltuuston ja Kainuun Nuotta ry:n yhteinen pilottitoiminta. Muutaman lähetyksen jälkeen kootaan lähetysten hyvät käytännöt. Toimintaa on tarkoitus laajentaa kehittämistoimintana kaikkiin Kainuun kuntiin. Yhteistyöhön haastetaan kaikki järjestöt, Kainuun kunnat ja muut julkishallinnon toimijat.

Jonna Kyllönen