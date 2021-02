Yhdessä: Oppimisalustana urheilu

– Iso ja merkityksellinen asia on se, miten koulupuolella puhutaan urheilusta, ja miten valmennuksen puolella puhutaan ja arvotetaan nuoren koulunkäyntiä ja opiskelua, Suomen Olympiakomitean kaksoisura-asiantuntija Juha Dahlström korostaa sekä koulun, että lajivalmennuksen välistä molemminpuolista kiinnostusta ja arvostusta.

Nuoren tukeminen vaativalla ja tavoitteellisella kaksoisuralla edellyttää aina saumatonta vuoropuhelua ja aitoja kohtaamisia nuoren luonnollisissa ympäristöissä lajivalmennuksen ja opiskelun parissa.

Vuoden 2020 alussa käynnistynyt Kainuun Liikunnan hallinnoima Kajaanin urheilukampus -urheiluakatemian ja urheilijan opintopolun kehittämishanke pyrkii osaltaan lisäämään tätä oppilaitosten ja valmennuksen välistä yhteistyötä, vuoropuhelua ja ennen kaikkea ymmärrystä.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen toimesta on perustettu kaksoisura ja urheilijan polku -työryhmä, jossa on edustajia kaikilta kouluasteilta sekä lajivalmennusta järjestävistä seuroista. Työryhmän tavoitteena on tukea kouluasteelta toiselle tapahtuvia siirtymiä ja näin ehkäistä myös drop-out ilmiötä, eli liikuntaharrastuksen vähenemistä tai luopumista lajista kokonaan.

Työryhmän tärkeänä tavoitteena on myös kehittää tavoitteellisen lajiharjoittelun rinnalle tukipalveluita, jotka auttavat nuorta vaativalla kaksoisuralla. Kajaanin urheilukampuksen toisen asteen opiskelijoille teetettiin vuonna 2020 kysely, jossa kartoitettiin nuorten kokemuksia ja ajatuksia Kajaanin urheilukampuksen lajivalmennuksesta, opiskelusta, opiskeluihin liittyvistä tukipalveluista ja niiden tarpeesta.

Kyselyssä selvitettiin myös nuorten kokemuksia kaksoisuran vaatimuksista, haasteista ja eduista. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty nuorten tukipalveluita kehitettäessä. Tukipalvelut kohdistuvat nuorten lisäksi myös oppilaitosten henkilökuntaan ja nuorten vanhempiin. Huhtikuun lopussa järjestettävässä Kasvata urheilijaksi -iltaseminaarissa keskustellaan nuoren kannustamisesta ja rohkaisusta kaksoisuralla.

Kajaanin Kipinä vastaa yleisurheilijoiden valmennuksesta. Kuva Miika Manninen

Nuorille kehitettävillä tukipalveluilla pyritään nuoren monipuoliseen tukemiseen ja ohjaamiseen. Perinteisten ravitsemus, lepo ja palautuminen teemojen rinnalle on nostettu sisältöjä liittyen mielen hyvinvointiin, kehonkuvaan ja itsetuntoon.

– Urheilu itsessään pitäisi nähdä valtavan merkityksellisenä oppimisalustana, Dahlström viittaa edelleen koulun ja valmennuksen vuoropuheluun. Urheilu ja kaikki muukin aktiivinen ja tavoitteellinen harrastaminen antavat lapsille ja nuorille sellaisia taitoja, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä arjessa, opiskelussa ja työelämässä.

– Paineensietokyky, pettymysten sieto, ryhmässä toimimisen taidot..., Dahlström luettelee ja kehottaa avoimin mielin kokeilemaan erilaisia toimintatapoja, joilla aitoja kohtaamisia eri toimijoiden välille saadaan synnytettyä.

Esimerkkinä Dahlström kertoo, että erään koulun henkilökuntaa oli kutsuttu seuraamaan oman oppilaitoksen nuorten jalkapallo-ottelua. Näinkin pieni ele oli lisännyt yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä lajin ja koulun välillä.

Kajaanin urheilukampus tarjoaa nyt ja tulevaisuudessa nuorelle turvallisen ja tukevan paikan edetä tavoitteellisesti kaksoisuralla. Toimiva oppilashuolto ja mahdollisuus edetä kaksoisuralla korkea-asteelle saakka sekä laadukas valmennus lajivalmennusta järjestävissä seuroissa takaavat nuorelle mahdollisuuden toteuttaa itseään sekä opiskelu- että urheilu-uralla.

Jutun kirjoittaja toimii Kainuun Liikunta ry:ssä Kajaanin urheilukampus -kehittämishankkeessa projektipäällikkönä.

Mikä Info-laatikko Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiaan kuuluva Kajaanin Urheilukampus tarjoaa loistavan mahdollisuuden yhdistää opiskelu ja tavoitteellinen lajiharjoittelu yläkoulusta korkea-asteelle saakka Kevään yhteishaku toiselle asteelle (lukio, ammatillinen koulutus) alkaa 23.2.2021 ja päättyy 23.3.2021 klo 15.00. Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi Lisätietoa osoitteessa www.vrua.fi Kasvata urheilijaksi- iltaseminaari torstaina 22.4.2021 klo 17.00-19.00 Kajaanin lukiolla (os Vuorikatu 2, Kajaani) Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan, miten nuorta voisi parhaiten kannustaa ja rohkaista kaksoisuralla Iltaan kutsutaan lasten ja nuorten vanhempia, koulun henkilöstöä, valmentajia sekä kaikkia aiheesta kiinnostuneita Lisätietoja osoitteessa www.kainuunliikunta.fi